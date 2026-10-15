Arda Turan: 'Hayalimize doğru yürüyoruz!'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında AEK karşısında 3-1 kazanan Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Takımının karşılaşmaya istediği gibi başlayamadığını belirten Turan, geriye düştükten sonra gösterdikleri reaksiyonun önemine dikkat çekti.
"ZOR ANLARI DAHA OLGUN YÖNETTİK"
Oyuncularının maçın ilk bölümünde duygularının etkisinde kaldığını söyleyen Turan, "Genç bir takımız. Normalde iyi yaptığımız şeyleri bugün aynı seviyede yapamadık. Gol yedik ama ardından oyuna dönmeyi başardık. Başlangıçta ikili mücadelelerde yeterince agresif değildik. Daha sonra toparlandık ve topu çok daha güvenli kontrol etmeye başladık." dedi.
AEK'nin iki santrforla oynadığını ve zaman zaman bir kanat oyuncusunun da bu bölgeye katıldığını anlatan Turan, rakibin hızlı geçiş tehdidine ikinci yarıda daha fazla önlem aldıklarını belirtti.
Türk teknik adam, "Kriz anlarında maçın gidişatını daha olgun biçimde kontrol ettiğimizi düşünüyorum. Duygusal açıdan inanılmaz önemli bir galibiyet. Bu sonuç, lig aşamasının sonuna kadar umudumuzu korumamızı ve hayalimize doğru ilerlememizi sağlıyor. Oyuncularımı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.
"FAZLADAN DOKUNUŞLAR YAPTIK"
İlk yarıda Alisson'a topun yeterince hızlı ulaştırılamamasına tepki gösterdiği hatırlatılan Turan, sağ kanatta oluşturdukları sayısal üstünlüğü daha doğrudan kullanmak istediğini söyledi.
"Topun gereksiz ara paslar olmadan doğrudan Alisson'a gitmesini istiyordum. Ancak çok fazla ekstra dokunuş yaptık. Belki sol stoperden doğrudan sağ beke veya Alisson'a oynamalıydık. Bu yüzden biraz gerildim." diyen Turan, asıl memnuniyetsizliğinin top kayıpları sonrasındaki reaksiyon olduğunu vurguladı.
Oyun anlayışlarının pas kültürüne ve top kaybedildiği anda verilen tepkiye dayandığını belirten Turan, ilk yarıda bu iki unsuru yeterince gösteremediklerini dile getirdi.
ALISSON'A BÜYÜK GÜVEN
Alisson'un zaman zaman çizgiye fazla yakın ve kaleden uzak oynadığını söyleyen Turan, genç oyuncunun ceza sahasına daha fazla hücum etmesi gerektiğini ifade etti.
Buna rağmen oyuncusunun geleceğine büyük güven duyduğunu belirten çalıştırıcı, "Onun futbol geleceğinden beklentilerim çok büyük. Gözlerimi kapattığımda ona ne kadar inandığımı ve kendisini ne kadar büyük bir kariyerin beklediğini görüyorum." diye konuştu.
STAMFORD BRIDGE'TE GEÇMİŞE DÖNÜŞ
Futbolculuk döneminde 12 yıl önce finale yükseldiği Stamford Bridge'de bu kez teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi galibiyeti yaşayan Turan, geçmişi hatırlamanın kendisini duygulandırdığını söyledi.
Ancak gecenin başrolünde oyuncularının olduğunu vurgulayan Turan, Mendoza'nın attığı üçüncü golün kendisine eski bir anısını hatırlattığını anlattı:
"Mendoza gol attığında bir anlığına benzer bir pozisyon aklıma geldi. O üçüncü golü attı, ben de zamanında skoru 3-1 yapmıştım. Bu çocuk üç-dört yıl önce Kolombiya liginde oynuyordu. Bugün ise dünyanın en büyük futbol sahnelerinden birinde Şampiyonlar Ligi golü atıyor."
"SOKAK FUTBOLUNUN ÖZÜNE HER ZAMAN İHTİYAÇ OLACAK"
Futbolda taktiklerin ve dizilişlerin değiştiğini belirten Turan, oyunun duygusal tarafının kalıcı olduğunu dile getirdi.
"Otuz yıl önce liberoyla oynanıyordu, sonra aynı çizgide iki stopere geçildi. Bugün 4-3-3 kullanılıyor, önceden iki forvetle oynanıyordu. Ama futboldan asla kaybolmayacak şey, gerçek duygular ve bire bir mücadeleler. Her pozisyonun yüz yüze çözüldüğü sokak futbolunun özüne her zaman ihtiyaç olacak." dedi.
Turan, aynı statta farklı bir görevle yeniden bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu da sözlerine ekledi.
"HER TÜRLÜ SPORTİF BAŞARIDAN DAHA DEĞERLİ"
Shakhtar'ın İngiltere'de kazanan ilk Ukrayna takımı olmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Turan, istatistiği değiştirmekten memnun olduğunu ancak kendisi için başka bir noktanın daha önemli olduğunu söyledi:
"Maçın kâğıt üzerinde iç saha ya da deplasman sayılmasından bağımsız olarak bu istatistiği değiştirdiğimiz için mutluyum. Ama benim için asıl önemli olan başka bir şey: Bugün bombaların ve dronların saldırısı altındaki çocukların, kısa bir süreliğine de olsa gülümsediğini biliyorum. Bu bizim için fazlasıyla yeterli. Dünyadaki her türlü sportif başarıdan daha değerli."
"FUTBOL BARIŞA VE UMUDA HİZMET ETMELİ"
Ukrayna'ya yapacakları uzun dönüş yolculuğunun galibiyetle daha kolay geçeceğini belirten Arda Turan, takımının Avrupa'daki mücadelesine yüklediği anlamı şu sözlerle anlattı:
"Futbol; barışa, umuda ve çocukların geleceğine hizmet etmek için var. Biz de tam olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Bizim için Şampiyonlar Ligi'nin bu görev dışında başka bir anlamı yok. Bugün Ukrayna futbolu adına yaptığımız en önemli şey bu."
"ZOR ANLARI DAHA OLGUN YÖNETTİK"
Oyuncularının maçın ilk bölümünde duygularının etkisinde kaldığını söyleyen Turan, "Genç bir takımız. Normalde iyi yaptığımız şeyleri bugün aynı seviyede yapamadık. Gol yedik ama ardından oyuna dönmeyi başardık. Başlangıçta ikili mücadelelerde yeterince agresif değildik. Daha sonra toparlandık ve topu çok daha güvenli kontrol etmeye başladık." dedi.
AEK'nin iki santrforla oynadığını ve zaman zaman bir kanat oyuncusunun da bu bölgeye katıldığını anlatan Turan, rakibin hızlı geçiş tehdidine ikinci yarıda daha fazla önlem aldıklarını belirtti.
Türk teknik adam, "Kriz anlarında maçın gidişatını daha olgun biçimde kontrol ettiğimizi düşünüyorum. Duygusal açıdan inanılmaz önemli bir galibiyet. Bu sonuç, lig aşamasının sonuna kadar umudumuzu korumamızı ve hayalimize doğru ilerlememizi sağlıyor. Oyuncularımı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.
"FAZLADAN DOKUNUŞLAR YAPTIK"
İlk yarıda Alisson'a topun yeterince hızlı ulaştırılamamasına tepki gösterdiği hatırlatılan Turan, sağ kanatta oluşturdukları sayısal üstünlüğü daha doğrudan kullanmak istediğini söyledi.
"Topun gereksiz ara paslar olmadan doğrudan Alisson'a gitmesini istiyordum. Ancak çok fazla ekstra dokunuş yaptık. Belki sol stoperden doğrudan sağ beke veya Alisson'a oynamalıydık. Bu yüzden biraz gerildim." diyen Turan, asıl memnuniyetsizliğinin top kayıpları sonrasındaki reaksiyon olduğunu vurguladı.
Oyun anlayışlarının pas kültürüne ve top kaybedildiği anda verilen tepkiye dayandığını belirten Turan, ilk yarıda bu iki unsuru yeterince gösteremediklerini dile getirdi.
ALISSON'A BÜYÜK GÜVEN
Alisson'un zaman zaman çizgiye fazla yakın ve kaleden uzak oynadığını söyleyen Turan, genç oyuncunun ceza sahasına daha fazla hücum etmesi gerektiğini ifade etti.
Buna rağmen oyuncusunun geleceğine büyük güven duyduğunu belirten çalıştırıcı, "Onun futbol geleceğinden beklentilerim çok büyük. Gözlerimi kapattığımda ona ne kadar inandığımı ve kendisini ne kadar büyük bir kariyerin beklediğini görüyorum." diye konuştu.
STAMFORD BRIDGE'TE GEÇMİŞE DÖNÜŞ
Futbolculuk döneminde 12 yıl önce finale yükseldiği Stamford Bridge'de bu kez teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi galibiyeti yaşayan Turan, geçmişi hatırlamanın kendisini duygulandırdığını söyledi.
Ancak gecenin başrolünde oyuncularının olduğunu vurgulayan Turan, Mendoza'nın attığı üçüncü golün kendisine eski bir anısını hatırlattığını anlattı:
"Mendoza gol attığında bir anlığına benzer bir pozisyon aklıma geldi. O üçüncü golü attı, ben de zamanında skoru 3-1 yapmıştım. Bu çocuk üç-dört yıl önce Kolombiya liginde oynuyordu. Bugün ise dünyanın en büyük futbol sahnelerinden birinde Şampiyonlar Ligi golü atıyor."
"SOKAK FUTBOLUNUN ÖZÜNE HER ZAMAN İHTİYAÇ OLACAK"
Futbolda taktiklerin ve dizilişlerin değiştiğini belirten Turan, oyunun duygusal tarafının kalıcı olduğunu dile getirdi.
"Otuz yıl önce liberoyla oynanıyordu, sonra aynı çizgide iki stopere geçildi. Bugün 4-3-3 kullanılıyor, önceden iki forvetle oynanıyordu. Ama futboldan asla kaybolmayacak şey, gerçek duygular ve bire bir mücadeleler. Her pozisyonun yüz yüze çözüldüğü sokak futbolunun özüne her zaman ihtiyaç olacak." dedi.
Turan, aynı statta farklı bir görevle yeniden bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu da sözlerine ekledi.
"HER TÜRLÜ SPORTİF BAŞARIDAN DAHA DEĞERLİ"
Shakhtar'ın İngiltere'de kazanan ilk Ukrayna takımı olmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Turan, istatistiği değiştirmekten memnun olduğunu ancak kendisi için başka bir noktanın daha önemli olduğunu söyledi:
"Maçın kâğıt üzerinde iç saha ya da deplasman sayılmasından bağımsız olarak bu istatistiği değiştirdiğimiz için mutluyum. Ama benim için asıl önemli olan başka bir şey: Bugün bombaların ve dronların saldırısı altındaki çocukların, kısa bir süreliğine de olsa gülümsediğini biliyorum. Bu bizim için fazlasıyla yeterli. Dünyadaki her türlü sportif başarıdan daha değerli."
"FUTBOL BARIŞA VE UMUDA HİZMET ETMELİ"
Ukrayna'ya yapacakları uzun dönüş yolculuğunun galibiyetle daha kolay geçeceğini belirten Arda Turan, takımının Avrupa'daki mücadelesine yüklediği anlamı şu sözlerle anlattı:
"Futbol; barışa, umuda ve çocukların geleceğine hizmet etmek için var. Biz de tam olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Bizim için Şampiyonlar Ligi'nin bu görev dışında başka bir anlamı yok. Bugün Ukrayna futbolu adına yaptığımız en önemli şey bu."