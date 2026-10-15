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Jackson: "Hat-trick yapmak isterdim!"

Aston Villa'nın Fenerbahçe'yi 6-0 mağlup ettiği maçta konuşan Nicolas Jackson, hat-trick yapmak istediğini ancak galibiyetin daha önemli olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Ekim 2026 00:52 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 00:59
Fotoğraf: X.com
Jackson: 'Hat-trick yapmak isterdim!'
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi sahasında 6-0 mağlup eden Aston Villa'da 2 gol atan Nicolas Jackson, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Senegalli golcü, takım arkadaşları Johan Manzambi ve Ibrahim Mbaye hakkında konuşurken galibiyetin önemine de dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "UMARIM BİR DAHAKİ SEFERE HAT-TRICK YAPARIM"

Hat-trick yapmak istediğini belirten Jackson, "Evet, hat-trick yapmak istedim ama en önemlisi kazandık. Umarım bir dahaki sefere hat-trick yaparım" ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşı Johan Manzambi'yi öven Jackson, "Johan Manzambi birinci sınıf bir oyuncu. Birlikte oynadığımız için gerçekten çok mutluyum. Umarım birlikte daha pek çok gol atarız" dedi.

"ONUNLA BİRLİKTE OYNAMAK GÜZEL"

Ibrahim Mbaye hakkında da konuşan Jackson, "Ibrahim Mbaye muhteşem bir oyuncu. İkimiz de Senegal Milli Takımı'ndayız. Umarım daha fazla süre alır. Çok hızlı. Onunla birlikte oynamak güzel" şeklinde konuştu.

Galibiyetin kendileri için önemine değinen golcü futbolcu, "Bu galibiyet çok önemliydi. Kendi sahamızda galibiyet alamamıştık. Kalecimiz muhteşemdi" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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