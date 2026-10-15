Fenerbahçe bu sezon bir ilki yaşadı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanında aldığı 6-0'lık mağlubiyetle bu sezon bir ilki yaşadı.
Sarı-lacivertliler, sezon başından bu yana çıktığı resmi maçlarda ilk kez kalesinde ikiden fazla gol gördü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ÖNCEKİ MAÇLARDA EN FAZLA 2 GOL YEDİ
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Aston Villa karşılaşması öncesinde ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7'şer olmak üzere toplam 14 resmi maçta mücadele etti.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6, lig aşamasında ise 1 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda kalesinde en fazla 1 gol gördü. Fenerbahçe, ligde mağlup olduğu iki maçta ise kalesinde 2'şer gole engel olamadı.
ASTON VILLA DEPLASMANINDA KALESİNDE 6 GOL GÖRDÜ
Sezonun 15. resmi maçında Aston Villa'ya konuk olan Fenerbahçe, sahadan 6-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, böylece bu sezon ilk kez bir karşılaşmada kalesinde 2'den fazla gol görmüş oldu.
Sarı-lacivertliler, sezon başından bu yana çıktığı resmi maçlarda ilk kez kalesinde ikiden fazla gol gördü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ÖNCEKİ MAÇLARDA EN FAZLA 2 GOL YEDİ
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Aston Villa karşılaşması öncesinde ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7'şer olmak üzere toplam 14 resmi maçta mücadele etti.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6, lig aşamasında ise 1 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda kalesinde en fazla 1 gol gördü. Fenerbahçe, ligde mağlup olduğu iki maçta ise kalesinde 2'şer gole engel olamadı.
ASTON VILLA DEPLASMANINDA KALESİNDE 6 GOL GÖRDÜ
Sezonun 15. resmi maçında Aston Villa'ya konuk olan Fenerbahçe, sahadan 6-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, böylece bu sezon ilk kez bir karşılaşmada kalesinde 2'den fazla gol görmüş oldu.