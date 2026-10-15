Vedad Ibisevic'ten Beşiktaş itirafı: 'Beni şaşırttılar!'

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Saat 22.00'de başlayacak mücadele öncesinde Hoffenheim tarihinin en golcü üçüncü futbolcusu olan Vedad Ibisevic, Türkiye Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu.
Bosna-Hersekli eski golcü, Beşiktaş'ın bu sezonki performansından etkilendiğini belirtirken Alman ekibinin yaşadığı sorunlara da dikkat çekti.
"BEŞİKTAŞ BENİ ŞAŞIRTTI"
Beşiktaş'ın bu sezon yaptığı transferleri ve aldığı sonuçları değerlendiren Vedad Ibisevic, siyah-beyazlıların beklentilerinin üzerinde bir performans sergilediğini söyledi.
Ibisevic, "Bu sezon çok ilginç bir takım oldular. İyi sonuçlarla güzel bir başlangıç yapıldı; Vlahovic ve Trossard gibi üst düzey transferler gerçekleştirildi. Türkiye'de ligin zirvesi için oynayabileceklerini düşünmüyordum ama şu ana kadar beni şaşırttılar. Türkiye'de şampiyonluklar için mücadele edip edemeyeceklerini görmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.
"BEŞİKTAŞ TARAFTARININ YANINA BİLE YAKLAŞAMAZ"
Hoffenheim ile Beşiktaş taraftarlarını da karşılaştıran eski futbolcu, siyah-beyazlı tribünlerin atmosferine övgülerde bulundu.
Ibisevic, "Hoffenheim'da atmosfer gayet iyi; sadık ve iyi taraftarlar orada olacak. Ama Beşiktaş stadındaki atmosferin yanına bile yaklaşamaz. Beşiktaş taraftarları en gürültülü taraftar gruplarından biri olmalarıyla ünlüdür; bu nedenle Hoffenheim'da endişelenmelerine gerek yok." dedi.
"HOFFENHEIM ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ YAŞIYOR"
Alman ekibinin Bundesliga'da sezona istediği gibi başlayamadığını belirten Vedad Ibisevic, alınan sonuçların oyuncuları etkilediğini ifade etti.
Bosna-Hersekli eski yıldız, "Hoffenheim, sezona zorlu bir başlangıç yaptı ve şu ana kadar bekledikleri sonuçları alamadılar. Bu her zaman bir takımın özgüvenini etkiler. Onlar hâlâ iyi ve yetenekli bir takım ancak bu sonuçların ardından şu anda özgüven eksikliği yaşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
"KRAMARIC HALA EN İYİ OYUNCULARI"
Hoffenheim'ın kadrosundaki önemli futbolculara değinen Ibisevic, sakatlıkların takım üzerindeki etkisine dikkat çekti.
Eski golcü, "Takımda bazı yetenekli yeni oyuncular ve yüksek nitelikli, daha deneyimli isimler bulunuyor. Kramaric hala onların en iyi oyuncusu; fakat sakatlıklar nedeniyle o da formunun zirvesinde değil. Asllani ve Hlozek de oyuna etki edebilecek oyuncular, ne var ki onlar da sezon başlamadan önce sakatlık yaşamışlardı." dedi.
"AYNI ÇİZGİDE DEVAM EDEMEDİLER"
Hoffenheim Teknik Direktörü Christian Ilzer'in performansını da değerlendiren Ibisevic, Alman ekibinin geçen sezonki başarılı sonuçlarını sürdüremediğini belirtti.
Ibisevic, "Geçen sezon harika sonuçlar aldılar; daha iyi oynadılar ve elde ettikleri sonuçlarla Şampiyonlar Ligi potasına girmeye çok yaklaştılar. Teknik direktör ve takım adına harika bir sezondu. Ancak bu sezon aynı çizgide devam etmediler; bu nedenle, bu durumdan nasıl çıkacakları merak konusu olacak." şeklinde konuştu.
"BEŞİKTAŞ AVANTAJLI AMA..."
Hoffenheim-Beşiktaş karşılaşmasını da değerlendiren Vedad Ibisevic, siyah-beyazlıların mevcut form durumuyla rakibinin önünde olduğunu düşündüğünü söyledi.
Bosna-Hersekli eski futbolcu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:
"Bence Beşiktaş'ın avantajlı olmasının tek nedeni, şu anda daha iyi oynamaları ve kendilerine daha fazla güvenmeleri. Daha iyi sonuçlar alıyorlar; ancak Hoffenheim bu sezon gidişatı değiştirecek bir maç arayışında. Beşiktaş bu dönüşümü başarmak adına harika bir rakip, bu karşılaşma da çok önemli bir fırsat."
Bosna-Hersekli eski golcü, Beşiktaş'ın bu sezonki performansından etkilendiğini belirtirken Alman ekibinin yaşadığı sorunlara da dikkat çekti.
"BEŞİKTAŞ BENİ ŞAŞIRTTI"
Beşiktaş'ın bu sezon yaptığı transferleri ve aldığı sonuçları değerlendiren Vedad Ibisevic, siyah-beyazlıların beklentilerinin üzerinde bir performans sergilediğini söyledi.
Ibisevic, "Bu sezon çok ilginç bir takım oldular. İyi sonuçlarla güzel bir başlangıç yapıldı; Vlahovic ve Trossard gibi üst düzey transferler gerçekleştirildi. Türkiye'de ligin zirvesi için oynayabileceklerini düşünmüyordum ama şu ana kadar beni şaşırttılar. Türkiye'de şampiyonluklar için mücadele edip edemeyeceklerini görmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.
"BEŞİKTAŞ TARAFTARININ YANINA BİLE YAKLAŞAMAZ"
Hoffenheim ile Beşiktaş taraftarlarını da karşılaştıran eski futbolcu, siyah-beyazlı tribünlerin atmosferine övgülerde bulundu.
Ibisevic, "Hoffenheim'da atmosfer gayet iyi; sadık ve iyi taraftarlar orada olacak. Ama Beşiktaş stadındaki atmosferin yanına bile yaklaşamaz. Beşiktaş taraftarları en gürültülü taraftar gruplarından biri olmalarıyla ünlüdür; bu nedenle Hoffenheim'da endişelenmelerine gerek yok." dedi.
"HOFFENHEIM ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ YAŞIYOR"
Alman ekibinin Bundesliga'da sezona istediği gibi başlayamadığını belirten Vedad Ibisevic, alınan sonuçların oyuncuları etkilediğini ifade etti.
Bosna-Hersekli eski yıldız, "Hoffenheim, sezona zorlu bir başlangıç yaptı ve şu ana kadar bekledikleri sonuçları alamadılar. Bu her zaman bir takımın özgüvenini etkiler. Onlar hâlâ iyi ve yetenekli bir takım ancak bu sonuçların ardından şu anda özgüven eksikliği yaşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
"KRAMARIC HALA EN İYİ OYUNCULARI"
Hoffenheim'ın kadrosundaki önemli futbolculara değinen Ibisevic, sakatlıkların takım üzerindeki etkisine dikkat çekti.
Eski golcü, "Takımda bazı yetenekli yeni oyuncular ve yüksek nitelikli, daha deneyimli isimler bulunuyor. Kramaric hala onların en iyi oyuncusu; fakat sakatlıklar nedeniyle o da formunun zirvesinde değil. Asllani ve Hlozek de oyuna etki edebilecek oyuncular, ne var ki onlar da sezon başlamadan önce sakatlık yaşamışlardı." dedi.
"AYNI ÇİZGİDE DEVAM EDEMEDİLER"
Hoffenheim Teknik Direktörü Christian Ilzer'in performansını da değerlendiren Ibisevic, Alman ekibinin geçen sezonki başarılı sonuçlarını sürdüremediğini belirtti.
Ibisevic, "Geçen sezon harika sonuçlar aldılar; daha iyi oynadılar ve elde ettikleri sonuçlarla Şampiyonlar Ligi potasına girmeye çok yaklaştılar. Teknik direktör ve takım adına harika bir sezondu. Ancak bu sezon aynı çizgide devam etmediler; bu nedenle, bu durumdan nasıl çıkacakları merak konusu olacak." şeklinde konuştu.
"BEŞİKTAŞ AVANTAJLI AMA..."
Hoffenheim-Beşiktaş karşılaşmasını da değerlendiren Vedad Ibisevic, siyah-beyazlıların mevcut form durumuyla rakibinin önünde olduğunu düşündüğünü söyledi.
Bosna-Hersekli eski futbolcu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:
"Bence Beşiktaş'ın avantajlı olmasının tek nedeni, şu anda daha iyi oynamaları ve kendilerine daha fazla güvenmeleri. Daha iyi sonuçlar alıyorlar; ancak Hoffenheim bu sezon gidişatı değiştirecek bir maç arayışında. Beşiktaş bu dönüşümü başarmak adına harika bir rakip, bu karşılaşma da çok önemli bir fırsat."