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Evinde kayıp, deplasmanda lider: Rizespor

İç sahada puan ve gol sevinci yaşayamayan Çaykur Rizespor, ligde topladığı 10 puanın tamamını kazandığı deplasmandaki yenilmezlik serisini Arca Çorum FK karşısında da sürdürmek istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Ekim 2026 13:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Evinde kayıp, deplasmanda lider: Rizespor
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Trendyol Süper Lig'de bu sezon iç sahada oynadığı 3 maçta puan alamayan ve gol sevinci yaşayamayan Çaykur Rizespor, deplasmandaki yenilmezlik serisini yarın karşılaşacağı Arca Çorum FK karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karadeniz ekibi, sezona TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle başlamasına rağmen sahasında Samsunspor'a 2-0, Corendon Alanyaspor'a 1-0 ve Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu.

Sahasında oynadığı 3 maçtan puan alamayan Çaykur Rizespor, kalesinde 6 gol gördü, rakip fileleri ise havalandıramadı.

DEPLASMAN KARNESİ EN İYİ TAKIM

Yeşil-mavililer, iç sahadaki olumsuz tabloyu deplasman maçlarında tersine çevirdi.

Dış sahada karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-1 ve Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor, Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde topladığı 10 puanı da deplasmanda kazanan Çaykur Rizespor, ligde dış saha maçlarında karnesi en iyi takım olarak birinci sırada yer alıyor.

Deplasmanda henüz mağlubiyet almayan tek takım olan yeşil-mavililer, rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde ise 3 gol gördü.

SÜPER LİG'DE ÇORUM FK İLE İLK RANDEVU

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Arca Çorum FK ile Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak.

Karadeniz ekibi, Çorum deplasmanından puan ya da puanlar alarak deplasman karnesindeki iyi gidişatı da sürdürmek istiyor.

Karşılaşma yarın Çorum Şehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

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