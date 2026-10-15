Golden State Warriors, sağlık sorunları nedeniyle takımdan uzak kalan Kristaps Porzingis'in dönüş tarihinin hâlâ belli olmadığını açıkladı. Letonyalı yıldız ise durumunun giderek iyileştiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Golden State Warriors pivotu Kristaps Porzingis, antrenman kampını ve hazırlık maçlarını kaçırmasına neden olan sağlık sorunuyla ilgili kulüp yetkilileriyle görüştü.
Salı günü Chase Center'a giden Porzingis, Genel Menajer Mike Dunleavy ve Oyuncu Sağlığı ve Performansından Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Rick Celebrini ile bir araya geldi.
Letonyalı oyuncu, çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi:
"Herkese merhaba. Bir an önce tamamen sağlığıma kavuşabilmek için doktorlar ve uzmanlarla çalışıyorum. Açıkçası her geçen gün daha iyiye gidiyorum. Sabırlı kalmam gerekiyor ve yakında yeniden çok iyi hissedeceğime inanıyorum.
Kariyerim boyunca yaşadığım sakatlıkların üzerine, tam olarak ne olduğunu belirleyemediğiniz bazı sağlık sorunlarıyla uğraşmak gerçekten yıpratıcı oldu. Bunlar üst üste birikti ama bu süreci de atlatacağız. En büyük zenginlik sağlık. Bütün desteğiniz için teşekkür ederim."
Warriors, Porzingis'in dönüş tarihinin belirsizliğini koruduğunu ancak bundan sonra belirli ölçüde takım arkadaşlarının yanında bulunacağını açıkladı:
"Antrenmanlara olası dönüşü, maçlarda oynama durumu veya takvimi dahil olmak üzere durumuna ilişkin güncelleme, bilgi mevcut olduğunda ve uygun zamanda paylaşılacaktır."
Dunleavy, geçtiğimiz ay düzenlenen medya gününde Porzingis'in yaşadığı sorun hakkında ayrıntı vermemişti.
Warriors yöneticisi, o dönemde konuyu uzun vadeli bir endişe olarak tanımlamak için erken olduğunu belirtmiş ve oyuncunun 21 Ekim'de Los Angeles Lakers'a karşı oynanacak sezon açılışında forma giyme ihtimalini dışlamamıştı.
Ancak son gelişmeler, Porzingis'in açılış maçına yetişmesini de şüpheli hale getirdi.
Takımın Hawaii'deki antrenman kampına katılmayan Porzingis'in mart ayında yaşadığı sağlık sorununu başantrenör Steve Kerr de "gizemli" olarak nitelendirmişti.
31 yaşındaki pivot, haziran ayının sonunda Warriors ile iki yıllığına 40 milyon dolarlık sözleşmede anlaşmıştı.
Porzingis, şubat ayındaki takas döneminde Buddy Hield ve Jonathan Kuminga'nın Atlanta Hawks'a gönderildiği anlaşmayla Golden State'e katılmıştı.
Geçtiğimiz sezon Hawks ve Warriors formalarıyla toplam 32 maçta oynayan tecrübeli uzun, 16,7 sayı, 5,2 ribaund, 2,5 asist ve 1,2 blok ortalamaları yakaladı.
NBA'deki altıncı takımı olan Warriors'a katıldıktan sonra da önemli süre kaçıran Porzingis, Golden State formasıyla 11'ine ilk beşte başladığı 15 maçta görev alabildi.
Salı günü Chase Center'a giden Porzingis, Genel Menajer Mike Dunleavy ve Oyuncu Sağlığı ve Performansından Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Rick Celebrini ile bir araya geldi.
Letonyalı oyuncu, çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi:
"Herkese merhaba. Bir an önce tamamen sağlığıma kavuşabilmek için doktorlar ve uzmanlarla çalışıyorum. Açıkçası her geçen gün daha iyiye gidiyorum. Sabırlı kalmam gerekiyor ve yakında yeniden çok iyi hissedeceğime inanıyorum.
Kariyerim boyunca yaşadığım sakatlıkların üzerine, tam olarak ne olduğunu belirleyemediğiniz bazı sağlık sorunlarıyla uğraşmak gerçekten yıpratıcı oldu. Bunlar üst üste birikti ama bu süreci de atlatacağız. En büyük zenginlik sağlık. Bütün desteğiniz için teşekkür ederim."
Warriors, Porzingis'in dönüş tarihinin belirsizliğini koruduğunu ancak bundan sonra belirli ölçüde takım arkadaşlarının yanında bulunacağını açıkladı:
"Antrenmanlara olası dönüşü, maçlarda oynama durumu veya takvimi dahil olmak üzere durumuna ilişkin güncelleme, bilgi mevcut olduğunda ve uygun zamanda paylaşılacaktır."
Dunleavy, geçtiğimiz ay düzenlenen medya gününde Porzingis'in yaşadığı sorun hakkında ayrıntı vermemişti.
Warriors yöneticisi, o dönemde konuyu uzun vadeli bir endişe olarak tanımlamak için erken olduğunu belirtmiş ve oyuncunun 21 Ekim'de Los Angeles Lakers'a karşı oynanacak sezon açılışında forma giyme ihtimalini dışlamamıştı.
Ancak son gelişmeler, Porzingis'in açılış maçına yetişmesini de şüpheli hale getirdi.
Takımın Hawaii'deki antrenman kampına katılmayan Porzingis'in mart ayında yaşadığı sağlık sorununu başantrenör Steve Kerr de "gizemli" olarak nitelendirmişti.
31 yaşındaki pivot, haziran ayının sonunda Warriors ile iki yıllığına 40 milyon dolarlık sözleşmede anlaşmıştı.
Porzingis, şubat ayındaki takas döneminde Buddy Hield ve Jonathan Kuminga'nın Atlanta Hawks'a gönderildiği anlaşmayla Golden State'e katılmıştı.
Geçtiğimiz sezon Hawks ve Warriors formalarıyla toplam 32 maçta oynayan tecrübeli uzun, 16,7 sayı, 5,2 ribaund, 2,5 asist ve 1,2 blok ortalamaları yakaladı.
NBA'deki altıncı takımı olan Warriors'a katıldıktan sonra da önemli süre kaçıran Porzingis, Golden State formasıyla 11'ine ilk beşte başladığı 15 maçta görev alabildi.