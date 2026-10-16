Ümit Akdağ, Beşiktaş'ta ilk maçına çıktı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederken Ümit Akdağ da ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK MAÇINA AVRUPA'DA ÇIKTI
Teknik direktör Vincenzo Italiano, 23 yaşındaki stoperi karşılaşmanın 90+1. dakikasında Wilfred Ndidi'nin yerine oyuna aldı. Böylece Ümit Akdağ, Beşiktaş kariyerindeki ilk maçına Avrupa kupalarında çıkmış oldu.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, 23 yaşındaki stoperi karşılaşmanın 90+1. dakikasında Wilfred Ndidi'nin yerine oyuna aldı. Böylece Ümit Akdağ, Beşiktaş kariyerindeki ilk maçına Avrupa kupalarında çıkmış oldu.