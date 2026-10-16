Vincenzo Italiano'dan Avrupa'da 16 yıl sonra ilk!

Beşiktaş, Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yendi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş'ın teknik direkteörü Vincenzo Italiano, Hoffenheim maçıyla birlikte önemli bir başarı yakaladı.
Vincenzo Italiano, Beşiktaş tarihinde Bernd Schuster'in (2010) ardından Avrupa kupalarının grup/lig aşamalarında çıktığı ilk iki maçtan galip ayrılan ikinci teknik direktör oldu.
Öte yandan Hoffenheim'ı mağlup eden Beşiktaş, 2017/18'den bu yana ilk iki grup/lig maçından galip ayrıldığı ilk Avrupa kupası sezonunu yaşıyor.
Vincenzo Italiano, Beşiktaş tarihinde Bernd Schuster'in (2010) ardından Avrupa kupalarının grup/lig aşamalarında çıktığı ilk iki maçtan galip ayrılan ikinci teknik direktör oldu.
Öte yandan Hoffenheim'ı mağlup eden Beşiktaş, 2017/18'den bu yana ilk iki grup/lig maçından galip ayrıldığı ilk Avrupa kupası sezonunu yaşıyor.