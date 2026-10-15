Dün
BİTTİ
Hoffenheim
2
Beşiktaş
3
Dün
BİTTİ
Lyon
3
C.Palace
2
Dün
BİTTİ
Alkmaar
2
Hapoel Beer Sheva
1
Dün
BİTTİ
Union St.Gilloise
1
Real Sociedad
1
Dün
BİTTİ
RB Salzburg
0
AC Milan
4
Dün
BİTTİ
Torreense
1
Sunderland
2
Dün
BİTTİ
NK Celje
0
Omonia Nicosia
3
Dün
BİTTİ
Sparta Prag
1
Lillestroem
1
Dün
BİTTİ
Lech Poznan
0
Leverkusen
4
Dün
BİTTİ
Dinamo Zagreb
1
Anderlecht
0
Dün
BİTTİ
Ferencvaros
2
Viktoria Plzen
1
Dün
BİTTİ
Marsilya
0
Olympiakos
1
Dün
BİTTİ
Benfica
4
Celtic
1
Dün
BİTTİ
Rennes
2
OFI Crete
1
Dün
BİTTİ
Bournemouth
3
Sturm Graz
0
Dün
BİTTİ
Jagiellonia Bialystok
3
Ararat Armenia
1
Dün
BİTTİ
Celta Vigo
1
Juventus
2
Dün
BİTTİ
NEC Nijmegen
1
Levski
1
Dün
BİTTİ
Panathinaikos
2
Borac BL
1
Dün
BİTTİ
Gent
1
AGF
0
Dün
BİTTİ
Egnatia
1
FC Midtjylland
1
Dün
BİTTİ
Riga FC
1
Kairat Almaty
1
Dün
BİTTİ
Lugano
3
FK Crvena Zvezda
2
Dün
BİTTİ
Mjaellby
2
Inter Club d'Escaldes
0
Dün
BİTTİ
CSKA Sofya
1
AS Monaco
2
Dün
BİTTİ
Hajduk Split
2
Ajax
1
Dün
BİTTİ
U.Craiova
1
Getafe
1
Dün
BİTTİ
St.Truiden
2
Iberia 1999
0
Dün
BİTTİ
FC Twente
1
Thun
0
Dün
BİTTİ
Brighton
4
FK Kauno Zalgiris
0

Thomas Reis: "Beşiktaş'ı düşünmeyin"

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nde KUPS Kuopio ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Reis, maç kadrosundaki oyuncuların hazır olduğunu belirtirken Beşiktaş karşılaşmasını değil, KUPS maçını düşündüklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 15 Ekim 2026 19:01 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 19:03
Thomas Reis: 'Beşiktaş'ı düşünmeyin'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nde KUPS Kuopio ile oynayacakları maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Kadro tercihlerine ve takımın hazırlık durumuna değinen Alman teknik adam, karşılaşmaya odaklandıklarını vurguladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "HER OYUNCUMUZ HAZIR"

Kadro tercihlerine ilişkin konuşan Thomas Reis, şu ifadeleri kullandı:

"Her oyuncumuz hazır. Her maçta tercihler yapıyoruz. Bugün oynayan ilk 11'deki oyuncular, antrenmanda iyi performans gösterdi ve oynamak için hazırlar. Bugün tercihlerimiz bu yönde. Eminim ki sahada olan her arkadaşımız iyi performans gösterecekler."

"BUGÜN BU MAÇI DÜŞÜNELİM"

Salah'ın takım için önemine ve Beşiktaş maçı öncesindeki fikrine değinen Reis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salah'ın bizim için ne kadar önemli oyuncu olduğunu biliyoruz. Bütün oyuncularımız önemli. Her oyuncumuz bizim için çok önemli. Bu turnuvayı ne kadar ciddiye aldığımızı gösteriyor ilk 11'imiz. Bugün düşünmemiz gereken bu maç, Beşiktaş maçı değil. Bugün bu maçı düşünelim."


"MENDY VE BOUCHOUARI İÇİN FIRSAT"

Batista Mendy ve Benjamin Bouchouari'nin lig kadrosunda yer almadığını belirten Thomas Reis, iki oyuncunun KUPS Kuopio karşısında kendilerini göstermeleri için önemli bir fırsat yakaladığını söyledi.

Reis, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İki oyuncumuz ligde listede değiller, kendilerini kullanamıyoruz. Her ikisi de çok iyi oyuncular. Bugün de kendilerini gösterebilmeleri için iyi bir fırsat. Oyunumuz için önemli olacaklardır ve bunu da sahada göstereceklerdir."

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.