Thomas Reis: 'Beşiktaş'ı düşünmeyin'

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nde KUPS Kuopio ile oynayacakları maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Kadro tercihlerine ve takımın hazırlık durumuna değinen Alman teknik adam, karşılaşmaya odaklandıklarını vurguladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "HER OYUNCUMUZ HAZIR"
Kadro tercihlerine ilişkin konuşan Thomas Reis, şu ifadeleri kullandı:
"Her oyuncumuz hazır. Her maçta tercihler yapıyoruz. Bugün oynayan ilk 11'deki oyuncular, antrenmanda iyi performans gösterdi ve oynamak için hazırlar. Bugün tercihlerimiz bu yönde. Eminim ki sahada olan her arkadaşımız iyi performans gösterecekler."
"BUGÜN BU MAÇI DÜŞÜNELİM"
Salah'ın takım için önemine ve Beşiktaş maçı öncesindeki fikrine değinen Reis, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Salah'ın bizim için ne kadar önemli oyuncu olduğunu biliyoruz. Bütün oyuncularımız önemli. Her oyuncumuz bizim için çok önemli. Bu turnuvayı ne kadar ciddiye aldığımızı gösteriyor ilk 11'imiz. Bugün düşünmemiz gereken bu maç, Beşiktaş maçı değil. Bugün bu maçı düşünelim."
"MENDY VE BOUCHOUARI İÇİN FIRSAT"
Batista Mendy ve Benjamin Bouchouari'nin lig kadrosunda yer almadığını belirten Thomas Reis, iki oyuncunun KUPS Kuopio karşısında kendilerini göstermeleri için önemli bir fırsat yakaladığını söyledi.
Reis, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"İki oyuncumuz ligde listede değiller, kendilerini kullanamıyoruz. Her ikisi de çok iyi oyuncular. Bugün de kendilerini gösterebilmeleri için iyi bir fırsat. Oyunumuz için önemli olacaklardır ve bunu da sahada göstereceklerdir."
Kadro tercihlerine ilişkin konuşan Thomas Reis, şu ifadeleri kullandı:
"Her oyuncumuz hazır. Her maçta tercihler yapıyoruz. Bugün oynayan ilk 11'deki oyuncular, antrenmanda iyi performans gösterdi ve oynamak için hazırlar. Bugün tercihlerimiz bu yönde. Eminim ki sahada olan her arkadaşımız iyi performans gösterecekler."
"BUGÜN BU MAÇI DÜŞÜNELİM"
Salah'ın takım için önemine ve Beşiktaş maçı öncesindeki fikrine değinen Reis, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Salah'ın bizim için ne kadar önemli oyuncu olduğunu biliyoruz. Bütün oyuncularımız önemli. Her oyuncumuz bizim için çok önemli. Bu turnuvayı ne kadar ciddiye aldığımızı gösteriyor ilk 11'imiz. Bugün düşünmemiz gereken bu maç, Beşiktaş maçı değil. Bugün bu maçı düşünelim."
"MENDY VE BOUCHOUARI İÇİN FIRSAT"
Batista Mendy ve Benjamin Bouchouari'nin lig kadrosunda yer almadığını belirten Thomas Reis, iki oyuncunun KUPS Kuopio karşısında kendilerini göstermeleri için önemli bir fırsat yakaladığını söyledi.
Reis, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"İki oyuncumuz ligde listede değiller, kendilerini kullanamıyoruz. Her ikisi de çok iyi oyuncular. Bugün de kendilerini gösterebilmeleri için iyi bir fırsat. Oyunumuz için önemli olacaklardır ve bunu da sahada göstereceklerdir."