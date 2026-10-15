Thomas Reis'ten Onuachu ve Beşiktaş açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Reis, sakatlanan Paul Onuachu'nun durumuna değinirken takımının performansını değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "HER ŞEY İYİ GİDİYOR"
Karşılaşmanın zor geçtiğini belirten Thomas Reis, "Her maç zordur ve her maç önemlidir. Çok kolay değildi burada kazanabilmek. Uzun bir yolculukla buraya geldik, saha ve farklı bir hava durumundayız ama takımımız iyi oynadı. Goller de iyi zamanlarda geldi. 3-0'dan sonra 3-1 oldu ve penaltı oldu. Ondan sonra bize doğru gelişen bir oyun oldu. Rakibimizi de tebrik ederim. İyi mücadele ettiler. Onları da tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Takımındaki oyuncuların bireysel kalitesine dikkat çeken Reis, "Kadromuzdaki isimleri görünce gerçekten burada önemli kalite var diyorsunuz. Savunma ve hücumda birlikte hareket etmeye, iyi iş çıkarmaya çalışıyoruz. Bireysel kaliteyi görüyorsunuz. Şu anda her şey iyi gidiyor, bizim için mutluluk verici. Ama penaltı gol olsa farklı olabilirdi, bunu da not almamız gerekiyor." dedi.
ONUACHU'NUN SAKATLIĞI HAKKINDA KONUŞTU
Paul Onuachu'nun sakatlığından dolayı üzgün olduğunu belirten Thomas Reis, Nijeryalı golcünün kısa sürede takıma dönmesini umduğunu söyledi.
Reis, "Özellikle Onuachu'dan bahsedecek olursam, çok şanssız oldu. Antrenmanlarda gayet iyi çalışan bir oyuncu. Maça da iyi başlamıştı ve güzel de bir gol attı. Çok şanssız bir sakatlık. Umarım kısa bir sürede geri dönecektir. Sakatlıklar bizim için bahane değil, bahane üretemeyiz. Sakatlıklar başka oyuncular için fırsat. Umarım çok uzun sürmeyecek ve kısa sürede aramıza katılacak." şeklinde konuştu.
BASIN TOPLANTISI
Karşılaşma sonrası basın toplantısında da konuşan Alman teknik adam, takımının performansını değerlendirirken Beşiktaş maçıyla ilgili mesajlar verdi.
"İYİ BİR BAŞLANGIÇ ÇOK ÖNEMLİYDİ"
Galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirten Thomas Reis, karşılaşmanın kritik anlarına dikkat çekti.
Reis, "Çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. İyi bir başlangıç çok önemliydi. Hak ettiğimiz bir maç oldu. Kritik anlar da oldu ama doğru anlarda goller bularak maçı kazandık.
3-0'dan sonra maç bitti sandık. Arkasından bir gol yedik, sonrasında penaltı ve ondan sonra maç bize doğru gelmeye başladı. Mutluyuz. Bugün bahane sayacak olursak, çok fazla bahanemiz vardı ama kazandığımız için mutluyuz. Rakibimiz de iyi mücadele etti, gelecekte de onlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
"GELİŞEBİLECEĞİMİZ ÇOK YÖN VAR"
Takım olarak hareket etmeye çalıştıklarını vurgulayan Reis, oyuncularının performansından memnun olduğunu ancak gelişmeleri gereken alanların bulunduğunu dile getirdi.
Alman teknik adam, "Biz bir takımız. Takım örneği göstermeye, takım olmaya çalışıyoruz. Milli arada birçok oyuncu milli takımlarına gitti ama biz buna rağmen çalışmalarımıza devam ettik. İyi bir kadromuz var, çok iyi oyuncularımız var ama elbette maçlarda değişiklik yapmanız gerekiyor. Değişen oyuncularla birlikte kadromuz iyi. En üst seviyemizde değiliz, gelişebileceğimiz çok yön var.
Son oynadığımız Samsunspor maçına benzer bir maç oldu. Bugün de ona yakın bir senaryo gelişecekti. Bunun üzerine konuşmamız, çok daha iyiye gitmemiz gerekiyor." dedi.
MENDY VE BOUCHOUARI AÇIKLAMASI
Lig kadrosunda yer almayan Batista Mendy ve Benjamin Bouchouari hakkında da konuşan Thomas Reis, bu kararın kendisinden önce alındığını belirtti.
Reis, "Benden önce alınan bir karardı ama daha önceki tecrübelerimden de bu kararların kolay olmadığını biliyorum. Federasyon tarafından bu kurallar çok sık değiştirilebiliyor. Birçok kez bu kural değişti. Bunlarla da mücadele etmeniz gerekiyor. Bugün iki oyuncu da iyi performans gösterdi, mücadele etmeye gösterdi. Onları kadroya katmak demek, iki oyuncu çıkması demek, hangi iki oyuncu çıkacak?" ifadelerini kullandı.
Batista Mendy'yi oyundan alma nedenini de açıklayan Reis, "Mendy'yi oyundan çıkarmamın nedeni, onu korumaktı. Son maçta yaşadığımızı yaşamak istemedim. Onu ve takımı korumak adına onu çıkardım." diye konuştu.
"SAVUNMADA SIKINTILI ANLAR YAŞADIK"
Hücumdaki üretkenliğin yanı sıra savunma performansına da değinen Thomas Reis, takımının daha iyi bir oyun ortaya koyabileceğini söyledi.
Reis, "Böyle bir galibiyet, bu şekilde goller bulmak... Tabii ki bu kadar sayıda gol bulmak benim için çok önemli. Hücum performansımızı konuşuyoruz ama 11 oyuncuya savunmada da ihtiyacımız var. Bugün çok daha iyisi olabilirdi, savunmada sıkıntılı anlar yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.
BEŞİKTAŞ MAÇI AÇIKLAMASI
KuPS Kuopio galibiyetinin ardından gözlerini Süper Lig'de oynayacakları Beşiktaş maçına çevireceklerini belirten Reis, iç sahada en iyi performanslarını sergilemek istediklerini ifade etti.
Alman teknik adam, "Bu maçtan dolayı çok yorgunuz. Yarın Beşiktaş maçını düşünmeye başlayacağız, o maça odaklanacağız. Bu tür maçlardan da galip gelmek daha fazla özgüvenli olmanızı sağlıyor. Beşiktaş iyi ve güçlü bir takım ama iç sahada oynayacağız. En iyimizi vermeye çalışacağız. Yarından itibaren odak noktamız Beşiktaş maçı olacak." dedi.
Reis, kendi adlarına harika bir galibiyet olduğunu dile getirerek, "Suni çimde puanlar kaybetmiş, sıkıntılar yaşamış Alman takımlarından bahsedebiliriz. Bu tür sahalarda maç kaybetmiş harika takımlar var. Bugün alınan galibiyeti ve ortaya koyduğumuz mücadeleyi düşününce gurur duyuyorum." dedi.
Reis, sakatlanan Paul Onuachu'nun durumuna değinirken takımının performansını değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "HER ŞEY İYİ GİDİYOR"
Karşılaşmanın zor geçtiğini belirten Thomas Reis, "Her maç zordur ve her maç önemlidir. Çok kolay değildi burada kazanabilmek. Uzun bir yolculukla buraya geldik, saha ve farklı bir hava durumundayız ama takımımız iyi oynadı. Goller de iyi zamanlarda geldi. 3-0'dan sonra 3-1 oldu ve penaltı oldu. Ondan sonra bize doğru gelişen bir oyun oldu. Rakibimizi de tebrik ederim. İyi mücadele ettiler. Onları da tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Takımındaki oyuncuların bireysel kalitesine dikkat çeken Reis, "Kadromuzdaki isimleri görünce gerçekten burada önemli kalite var diyorsunuz. Savunma ve hücumda birlikte hareket etmeye, iyi iş çıkarmaya çalışıyoruz. Bireysel kaliteyi görüyorsunuz. Şu anda her şey iyi gidiyor, bizim için mutluluk verici. Ama penaltı gol olsa farklı olabilirdi, bunu da not almamız gerekiyor." dedi.
ONUACHU'NUN SAKATLIĞI HAKKINDA KONUŞTU
Paul Onuachu'nun sakatlığından dolayı üzgün olduğunu belirten Thomas Reis, Nijeryalı golcünün kısa sürede takıma dönmesini umduğunu söyledi.
Reis, "Özellikle Onuachu'dan bahsedecek olursam, çok şanssız oldu. Antrenmanlarda gayet iyi çalışan bir oyuncu. Maça da iyi başlamıştı ve güzel de bir gol attı. Çok şanssız bir sakatlık. Umarım kısa bir sürede geri dönecektir. Sakatlıklar bizim için bahane değil, bahane üretemeyiz. Sakatlıklar başka oyuncular için fırsat. Umarım çok uzun sürmeyecek ve kısa sürede aramıza katılacak." şeklinde konuştu.
BASIN TOPLANTISI
Karşılaşma sonrası basın toplantısında da konuşan Alman teknik adam, takımının performansını değerlendirirken Beşiktaş maçıyla ilgili mesajlar verdi.
"İYİ BİR BAŞLANGIÇ ÇOK ÖNEMLİYDİ"
Galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirten Thomas Reis, karşılaşmanın kritik anlarına dikkat çekti.
Reis, "Çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. İyi bir başlangıç çok önemliydi. Hak ettiğimiz bir maç oldu. Kritik anlar da oldu ama doğru anlarda goller bularak maçı kazandık.
3-0'dan sonra maç bitti sandık. Arkasından bir gol yedik, sonrasında penaltı ve ondan sonra maç bize doğru gelmeye başladı. Mutluyuz. Bugün bahane sayacak olursak, çok fazla bahanemiz vardı ama kazandığımız için mutluyuz. Rakibimiz de iyi mücadele etti, gelecekte de onlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
"GELİŞEBİLECEĞİMİZ ÇOK YÖN VAR"
Takım olarak hareket etmeye çalıştıklarını vurgulayan Reis, oyuncularının performansından memnun olduğunu ancak gelişmeleri gereken alanların bulunduğunu dile getirdi.
Alman teknik adam, "Biz bir takımız. Takım örneği göstermeye, takım olmaya çalışıyoruz. Milli arada birçok oyuncu milli takımlarına gitti ama biz buna rağmen çalışmalarımıza devam ettik. İyi bir kadromuz var, çok iyi oyuncularımız var ama elbette maçlarda değişiklik yapmanız gerekiyor. Değişen oyuncularla birlikte kadromuz iyi. En üst seviyemizde değiliz, gelişebileceğimiz çok yön var.
Son oynadığımız Samsunspor maçına benzer bir maç oldu. Bugün de ona yakın bir senaryo gelişecekti. Bunun üzerine konuşmamız, çok daha iyiye gitmemiz gerekiyor." dedi.
MENDY VE BOUCHOUARI AÇIKLAMASI
Lig kadrosunda yer almayan Batista Mendy ve Benjamin Bouchouari hakkında da konuşan Thomas Reis, bu kararın kendisinden önce alındığını belirtti.
Reis, "Benden önce alınan bir karardı ama daha önceki tecrübelerimden de bu kararların kolay olmadığını biliyorum. Federasyon tarafından bu kurallar çok sık değiştirilebiliyor. Birçok kez bu kural değişti. Bunlarla da mücadele etmeniz gerekiyor. Bugün iki oyuncu da iyi performans gösterdi, mücadele etmeye gösterdi. Onları kadroya katmak demek, iki oyuncu çıkması demek, hangi iki oyuncu çıkacak?" ifadelerini kullandı.
Batista Mendy'yi oyundan alma nedenini de açıklayan Reis, "Mendy'yi oyundan çıkarmamın nedeni, onu korumaktı. Son maçta yaşadığımızı yaşamak istemedim. Onu ve takımı korumak adına onu çıkardım." diye konuştu.
"SAVUNMADA SIKINTILI ANLAR YAŞADIK"
Hücumdaki üretkenliğin yanı sıra savunma performansına da değinen Thomas Reis, takımının daha iyi bir oyun ortaya koyabileceğini söyledi.
Reis, "Böyle bir galibiyet, bu şekilde goller bulmak... Tabii ki bu kadar sayıda gol bulmak benim için çok önemli. Hücum performansımızı konuşuyoruz ama 11 oyuncuya savunmada da ihtiyacımız var. Bugün çok daha iyisi olabilirdi, savunmada sıkıntılı anlar yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.
BEŞİKTAŞ MAÇI AÇIKLAMASI
KuPS Kuopio galibiyetinin ardından gözlerini Süper Lig'de oynayacakları Beşiktaş maçına çevireceklerini belirten Reis, iç sahada en iyi performanslarını sergilemek istediklerini ifade etti.
Alman teknik adam, "Bu maçtan dolayı çok yorgunuz. Yarın Beşiktaş maçını düşünmeye başlayacağız, o maça odaklanacağız. Bu tür maçlardan da galip gelmek daha fazla özgüvenli olmanızı sağlıyor. Beşiktaş iyi ve güçlü bir takım ama iç sahada oynayacağız. En iyimizi vermeye çalışacağız. Yarından itibaren odak noktamız Beşiktaş maçı olacak." dedi.
Reis, kendi adlarına harika bir galibiyet olduğunu dile getirerek, "Suni çimde puanlar kaybetmiş, sıkıntılar yaşamış Alman takımlarından bahsedebiliriz. Bu tür sahalarda maç kaybetmiş harika takımlar var. Bugün alınan galibiyeti ve ortaya koyduğumuz mücadeleyi düşününce gurur duyuyorum." dedi.