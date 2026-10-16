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Eyüpspor'da Erzurumspor öncesi tek eksik

Eyüpspor, Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK'ye konuk olacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Ekim 2026 13:11
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Eyüpspor'da Erzurumspor öncesi tek eksik
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Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü Erzurumspor FK'ye konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Erdem Mertoğlu yönetecek. Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Kısal, müsabakada yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde oynadığı 7 maçta 1 galibiyeti bulunan Eyüpspor, 6 maçta ise rakiplerinden puan alamadı. Üç puanı bulunan eflatun-sarılı ekip, ligde son sırada yer alıyor.

8-0'lık Fenerbahçe yenilgisinin ardından Özhan Pulat'la yolları ayıran Eyüpspor, teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Dalcı'yı getirdi. Dalcı yönetimindeki ilk maçında Göztepe'yi konuk eden Eyüpspor, sahadan 4-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

- Abdullahi cezalı

Göztepe ile oynanan lig maçının ilk yarısında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Ahmed Abdullahi, Erzurumspor FK mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

22 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, gördüğü kırmızı kart sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maçla cezalandırıldı.

- 6 maçta gol atamadı

Ligde çıktığı 7 maçta yalnızca Alanyaspor karşısında 2-1 galip gelen Eyüpspor, kalan bütün maçlarını kaybederken, yenildiği müsabakalarda rakip kaleye gol atamadı.

Beşiktaş, Gaziantep FK, Çorum FK, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Göztepe maçlarından puansız ayrılan İstanbul temsilcisi, bu müsabakalarda kalesinde 19 gol görürken, gol sevinci yaşayamadı.

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