Wilfried Singo'nun sahalara döneceği maç belli oldu!

Galatasaray'da 3 Eylül'de antrenmanda sakatlanan Wilfried Singo için risk alınmayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 42 gündür formasına hasret olan Fildişi Sahilli savunmacının tedavisi devam ediyor.
DERBİYE YETİŞMESİ BEKLENİYOR
Yarın (17 Ekim cumartesi günü) oynanacak Gençlerbirliği ve 21 Ekim'deki Lille mücadelesinde dinlendirilecek olan Singo'yu yüzde 100 hazır olmadan oynatmak istemeyen teknik heyet, Fenerbahçe maçını bekliyor.
BU SEZON 41 DAKİKA
Wilfried Singo, Galatasaray'da bu sezon 2 maçta 41 dakika süre bulabildi.
DERBİYE YETİŞMESİ BEKLENİYOR
Yarın (17 Ekim cumartesi günü) oynanacak Gençlerbirliği ve 21 Ekim'deki Lille mücadelesinde dinlendirilecek olan Singo'yu yüzde 100 hazır olmadan oynatmak istemeyen teknik heyet, Fenerbahçe maçını bekliyor.
BU SEZON 41 DAKİKA
Wilfried Singo, Galatasaray'da bu sezon 2 maçta 41 dakika süre bulabildi.