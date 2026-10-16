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Wilfried Singo'nun sahalara döneceği maç belli oldu!

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı bulunan Wilfried Singo'nun sahalara dönmesi beklenen müsabaka ortaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Ekim 2026 11:59 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2026 12:05
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Wilfried Singo'nun sahalara döneceği maç belli oldu!
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Wilfried Singo
Wilfried Singo
Galatasaray
Galatasaray'da 3 Eylül'de antrenmanda sakatlanan Wilfried Singo için risk alınmayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 42 gündür formasına hasret olan Fildişi Sahilli savunmacının tedavisi devam ediyor.

DERBİYE YETİŞMESİ BEKLENİYOR

Yarın (17 Ekim cumartesi günü) oynanacak Gençlerbirliği ve 21 Ekim'deki Lille mücadelesinde dinlendirilecek olan Singo'yu yüzde 100 hazır olmadan oynatmak istemeyen teknik heyet, Fenerbahçe maçını bekliyor. 

BU SEZON 41 DAKİKA

Wilfried Singo, Galatasaray'da bu sezon 2 maçta 41 dakika süre bulabildi.  

 

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