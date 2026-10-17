Fenerbahçe'de forvette ibre Lukaku'da!

Alanyaspor maçına hazırlanan Fenerbahçe'de ilk 11 konusunda belirsizlik yaşanıyor.
Teknik heyet, karşılaşma öncesinde yapacağı son değerlendirmeyle kadro tercihini netleştirecek. Sağlık ekibinden gelecek raporun ardından belli olacak karar, takımın sahaya çıkacağı planı da şekillendirecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ASTON VILLA MAÇINDA AĞRISI VARDI
Romelu Lukaku, Sarı-Lacivertliler'de sadece Gaziantep maçında ilk 11'de görev yapabildi. İsmail Kartal, Aston Villa deplasmanında formayı öğrencisine vermeye hazırlanıyordu. Ancak deneyimli forveti ağrıları nedeniyle, sağlık ekibinin de tavsiyesiyle yedek soyunmasına karar verildi. Lukaku, 69. dakikada oyuna dahil oldu. O karşılaşmada Vedat Muriç, sezonun en kötü futbollarından birini sergiledi.
11'DE DÜŞÜNÜLÜYOR
İsmail Kartal, bu akşam Alanya maçında Lukaku'yu yine ilk 11'de düşünüyor. Ancak son kararını vermiş değil. Bunun nedeni, dünyaca ünlü forvetin sağlık durumu. Maç saatinde Lukaku bir kez daha kontrolden geçecek. Sağlık ekibinin onay vermesi halinde Belçikalı forvet 11'de sahaya çıkacak. Aksi bir durumda ise Aston Villa deplasmanındaki senaryo tekrarlanacak.
Teknik heyet, karşılaşma öncesinde yapacağı son değerlendirmeyle kadro tercihini netleştirecek. Sağlık ekibinden gelecek raporun ardından belli olacak karar, takımın sahaya çıkacağı planı da şekillendirecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ASTON VILLA MAÇINDA AĞRISI VARDI
Romelu Lukaku, Sarı-Lacivertliler'de sadece Gaziantep maçında ilk 11'de görev yapabildi. İsmail Kartal, Aston Villa deplasmanında formayı öğrencisine vermeye hazırlanıyordu. Ancak deneyimli forveti ağrıları nedeniyle, sağlık ekibinin de tavsiyesiyle yedek soyunmasına karar verildi. Lukaku, 69. dakikada oyuna dahil oldu. O karşılaşmada Vedat Muriç, sezonun en kötü futbollarından birini sergiledi.
11'DE DÜŞÜNÜLÜYOR
İsmail Kartal, bu akşam Alanya maçında Lukaku'yu yine ilk 11'de düşünüyor. Ancak son kararını vermiş değil. Bunun nedeni, dünyaca ünlü forvetin sağlık durumu. Maç saatinde Lukaku bir kez daha kontrolden geçecek. Sağlık ekibinin onay vermesi halinde Belçikalı forvet 11'de sahaya çıkacak. Aksi bir durumda ise Aston Villa deplasmanındaki senaryo tekrarlanacak.