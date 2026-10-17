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Oh'un gol sevincinin perde arkası!

Beşiktaş'ta Hyeon-gyu Oh'un Hoffenheim maçındaki gol sevincinin perde arkası ortaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Ekim 2026 11:12
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Oh'un gol sevincinin perde arkası!
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Beşiktaş'ın 3-2'lik Hoffenheim galibiyetine damga vuran isim şüphesiz Hyeon-gyu Oh'tu.

Dusan Vlahovic'in yokluğunda formayı giyen Oh, PreZero Arena'da tam anlamıyla bir 'komple santrfor' dersi verdi. Güney Koreli yıldız, takımının attığı 3 gole de (2 gol, 1 asist) doğrudan etki etti. Oh, hem rakip stoperleri fiziksel olarak hırpaladı hem de hücum aksiyonlarının tamamında kilit rol oynadı. Ürettiği 1,34 xG (Gol Beklentisi) değerinden 2 gol çıkarması ve kaleyi bulan şutlarındaki etkiyi gösteren 1,12 xGOT seviyesi, fırsatçılığını ve vuruş kalitesini tescilledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "TEK KİŞİLİK ŞOV"

Oh'un maçta 10 kez rakip ceza sahasında topla buluşması, Hoffenheim stoperlerinin dengesini bozarak sürekli alan oluşturduğunun en büyük göstergesi oldu. 7 şut denemesinin 5'inde kaleyi bulan Oh, doğru zamanda, doğru yerde konumlandığını ispatladı. Yerden girilen ikili mücadelelerde 11'de 10 üstünlük kurması da santrfor pozisyonunda eşine az rastlanır bir başarıydı. Oh'un bu resitali ülkesinde de gündem oldu. JoongAng Ilbo gazetesi, "Oh'tan tek kişilik şov" manşetini atarken, InterFootball ise "Oh, Hoffenheim'a âdeta 'zihinsel çöküş' yaşattı" dedi.

ZİHNİNE KAZINAN O SEVİNÇ

Oh'un Hoffenheim maçında korner direğine formasını asarak yaşadığı gol sevincinin sırrı ortaya çıktı. İlk kulübü Suwon Samsung'da top toplayıcıyken takımın Brezilyalı yıldızı Johnathan'ın gol sevincini hayranlıkla izleyen Oh, dokuz yıl sonra aynı şekilde sevindi. Jonathan, o sezon 22 golle Güney Kore liginde gol kralı olmuş ve büyük hayran kitlesi kazanmıştı.  

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