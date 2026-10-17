Mert Hakan'ın gözü formada!

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası Mert Hakan Yandaş, uzun bir aranın ardından yeniden sahalara dönmek istiyor.
Bugün saat 19.00'da oynanacak Corendon Alanyaspor maçını yakından takip edecek olan deneyimli futbolcu, şans bulması halinde sonradan oyuna girerek formasına kavuşmayı hedefliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Avrupa listesinde yer almayan Mert Hakan'ın önceliği, Süper Lig karşılaşmalarında görev alarak takım içindeki yerini yeniden kazanmak.
Bugün saat 19.00'da oynanacak Corendon Alanyaspor maçını yakından takip edecek olan deneyimli futbolcu, şans bulması halinde sonradan oyuna girerek formasına kavuşmayı hedefliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Avrupa listesinde yer almayan Mert Hakan'ın önceliği, Süper Lig karşılaşmalarında görev alarak takım içindeki yerini yeniden kazanmak.