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Beşiktaş, Lonnie Walker IV transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, Denver Nuggets'ın serbest bıraktığı skorer Lonnie Walker IV'ı resmen açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Ekim 2026 11:39 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 11:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Lonnie Walker IV transferini resmen açıkladı!
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, transfer çalışmalarını sürdürürken önemli bir takviyeye imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüp, 27 yaşındaki ABD'li skorer gard Lonnie Walker IV ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Erkek Basketbol Takımımız, 27 yaşındaki ABD'li skorer gard Lonnie Walker IV ile sözleşme imzaladı."

Kulüp, açıklamasında "Lonnie Walker IV'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

NBA'DE 342 MAÇA ÇIKTI

NBA kariyerinde San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets ve Philadelphia 76ers formalarını giyen Lonnie Walker IV, toplam 342 karşılaşmada görev aldı.

ABD'li basketbolcu, söz konusu maçlarda 10 sayı, 2,3 ribaund ve 1,5 asist ortalamaları yakaladı.

AVRUPA'DA DA FORMA GİYDİ

2024-2025 sezonunda EuroLeague ekiplerinden Zalgiris'e transfer olan Walker, son olarak geçtiğimiz sezon Maccabi Playtika Tel Aviv forması giydi.

27 yaşındaki skorer gard, kariyerine Beşiktaş forması altında devam edecek.

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