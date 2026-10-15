Beşiktaş, Lonnie Walker IV transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, transfer çalışmalarını sürdürürken önemli bir takviyeye imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı kulüp, 27 yaşındaki ABD'li skorer gard Lonnie Walker IV ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Beşiktaş Erkek Basketbol Takımımız, 27 yaşındaki ABD'li skorer gard Lonnie Walker IV ile sözleşme imzaladı."
Kulüp, açıklamasında "Lonnie Walker IV'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.
NBA'DE 342 MAÇA ÇIKTI
NBA kariyerinde San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets ve Philadelphia 76ers formalarını giyen Lonnie Walker IV, toplam 342 karşılaşmada görev aldı.
ABD'li basketbolcu, söz konusu maçlarda 10 sayı, 2,3 ribaund ve 1,5 asist ortalamaları yakaladı.
AVRUPA'DA DA FORMA GİYDİ
2024-2025 sezonunda EuroLeague ekiplerinden Zalgiris'e transfer olan Walker, son olarak geçtiğimiz sezon Maccabi Playtika Tel Aviv forması giydi.
27 yaşındaki skorer gard, kariyerine Beşiktaş forması altında devam edecek.
BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Beşiktaş Erkek Basketbol Takımımız, 27 yaşındaki ABD'li skorer gard Lonnie Walker IV ile sözleşme imzaladı."
Kulüp, açıklamasında "Lonnie Walker IV'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.
NBA'DE 342 MAÇA ÇIKTI
NBA kariyerinde San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets ve Philadelphia 76ers formalarını giyen Lonnie Walker IV, toplam 342 karşılaşmada görev aldı.
ABD'li basketbolcu, söz konusu maçlarda 10 sayı, 2,3 ribaund ve 1,5 asist ortalamaları yakaladı.
AVRUPA'DA DA FORMA GİYDİ
2024-2025 sezonunda EuroLeague ekiplerinden Zalgiris'e transfer olan Walker, son olarak geçtiğimiz sezon Maccabi Playtika Tel Aviv forması giydi.
27 yaşındaki skorer gard, kariyerine Beşiktaş forması altında devam edecek.