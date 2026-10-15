Laso: 'Top kayıpları mağlubiyette belirleyici oldu!'

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 5. haftasında ağırladığı Almanya ekibi Bayern Münih'e 101-93 yenilen Anadolu Efes'te başantrenör Pablo Laso, top kayıplarının mağlubiyette belirleyici olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol başantrenör, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını dile getiren Laso, "Elimizden gelen çabayı ortaya koyduğumuzu düşünüyorum ancak çok fazla hata yaptık. Ribauntları konuşmuştuk ama çok fazla basit hata yaptık. Böyle devam edemeyeceğimiz aşikar. Çok fazla top kaybı yapıyoruz. Top kayıpları mağlubiyette belirleyici oldu. Sahamızda maç kaybetmek can sıkıcı bir durum. Bu, böyle devam edemez. Bayern Münih, tüm maçı akıllıca oynadı. Bizden çok daha sakin kalmayı başardılar. Doğru fırsatların ellerine geçmesini beklediler." ifadelerini kullandı.
Aşil tendonundan yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Mike James ve diğer sakat oyuncularla ilgili soruyu yanıtlayan Pablo Laso, "Mike James, hem saha içinde hem de saha dışında çok önemli bir oyuncuydu. Bu yüzden onu takıma kattık. Bu durumu kabul edip, takım olarak buna çözüm üretmemiz gerekiyor. James, Papagiannis ve Cordinier şu an bizimle birlikte değil. Asıl odaklanmam gereken, bu oyuncular olmadan da kazanan bir takım olmaya odaklanmak." şeklinde görüş belirtti.
Mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını dile getiren Laso, "Elimizden gelen çabayı ortaya koyduğumuzu düşünüyorum ancak çok fazla hata yaptık. Ribauntları konuşmuştuk ama çok fazla basit hata yaptık. Böyle devam edemeyeceğimiz aşikar. Çok fazla top kaybı yapıyoruz. Top kayıpları mağlubiyette belirleyici oldu. Sahamızda maç kaybetmek can sıkıcı bir durum. Bu, böyle devam edemez. Bayern Münih, tüm maçı akıllıca oynadı. Bizden çok daha sakin kalmayı başardılar. Doğru fırsatların ellerine geçmesini beklediler." ifadelerini kullandı.
Aşil tendonundan yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Mike James ve diğer sakat oyuncularla ilgili soruyu yanıtlayan Pablo Laso, "Mike James, hem saha içinde hem de saha dışında çok önemli bir oyuncuydu. Bu yüzden onu takıma kattık. Bu durumu kabul edip, takım olarak buna çözüm üretmemiz gerekiyor. James, Papagiannis ve Cordinier şu an bizimle birlikte değil. Asıl odaklanmam gereken, bu oyuncular olmadan da kazanan bir takım olmaya odaklanmak." şeklinde görüş belirtti.