Şampiyonlar Ligi olunca PSG bir başka!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Manchester City ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG, 4-2'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Maça çok hızlı başlayan PSG, 13. dakikada Desire Doue, 15. dakikada Ousmane Dembele ve 32. dakikada Vitinha'nın golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
Erling Haaland'ın 53. dakikadaki golüyle umutlanan Manchester City, Maghnes Akliouche'nin 62. dakikadaki golüyle yıkıldı.
İkinci kez sahneye çıkan Erling Haaland, 75. dakikada maçın skorunu belirledi.
Bu sonucun ardından PSG, 6 puanla Şampiyonlar Ligi'nde zirveye oturdu. Manchester City ise 3 puanda kaldı.
PSG, gelecek hafta Barcelona'yı konuk edecek. Manchester City ise evinde AEK'i ağırlayacak.
Erling Haaland'ın 53. dakikadaki golüyle umutlanan Manchester City, Maghnes Akliouche'nin 62. dakikadaki golüyle yıkıldı.
İkinci kez sahneye çıkan Erling Haaland, 75. dakikada maçın skorunu belirledi.
Bu sonucun ardından PSG, 6 puanla Şampiyonlar Ligi'nde zirveye oturdu. Manchester City ise 3 puanda kaldı.
PSG, gelecek hafta Barcelona'yı konuk edecek. Manchester City ise evinde AEK'i ağırlayacak.