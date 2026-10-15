Fenerbahçe, Avrupa'da 34 yıl sonra bu acıyı yaşadı

Fenerbahçe, Aston Villa karşısında aldığı ağır mağlubiyetle Avrupa'da uzun yıllar sonra aynı farkı yeniden yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz ekibine 6-0 yenilen sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında 34 yıl sonra ilk kez bir karşılaşmayı altı farklı kaybetti.
SIGMA OLOMOUC MAÇINI HATIRLATTI
Fenerbahçe, 1992 yılında Sigma Olomouc'a 7-1 mağlup olmuştu. Aston Villa karşısındaki sonuç da altı gollük farkıyla bu yenilgiyi tekrarladı.
Böylece sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetlerinden birini tekrar yaşadı.
SIGMA OLOMOUC MAÇINI HATIRLATTI
Fenerbahçe, 1992 yılında Sigma Olomouc'a 7-1 mağlup olmuştu. Aston Villa karşısındaki sonuç da altı gollük farkıyla bu yenilgiyi tekrarladı.
Böylece sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetlerinden birini tekrar yaşadı.