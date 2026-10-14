Sultanlar Ligi'nde VakıfBank'tan 3'te 3!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında VakıfBank ile Zeren Spor karşı karşıya geldi.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, rakibini set vermeden geçerek sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE VAKIFBANK SET VERMEDİ
Karşılaşmanın ilk setini 25-23 kazanan VakıfBank, ikinci sette rakibine 25-19 üstünlük kurdu. Üçüncü seti de 27-25 kazanan sarı-siyahlılar, mücadeleyi 3-0 tamamladı.
VAKIFBANK ÜÇTE ÜÇ YAPTI
Bu sonuçla VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde oynadığı ilk üç karşılaşmayı da kazanarak yoluna kayıpsız devam etti. Zeren Spor ise ligde üçüncü haftayı mağlubiyetle tamamladı.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ebru Kaya, Yasin Çalışkan
VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aylin Sarıoğlu Acar, Naz Aydemir Akyol, Brancuska, Aylin Uysalcan, Jegdic, Berka Buse Özden, Ivanovic)
Zerenspor: Ayçin Akyol, Aslıhan Kılıç, Franklin, Dicle Nur Babat, Nicoletti, Pipunyrova (Özlem Alkan, Hilal Kocakara, Malual, Merve Biçer)
Setler: 25-23, 25-19, 27-25
Süre: 88 dakika (28, 28 ,32)
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, rakibini set vermeden geçerek sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE VAKIFBANK SET VERMEDİ
Karşılaşmanın ilk setini 25-23 kazanan VakıfBank, ikinci sette rakibine 25-19 üstünlük kurdu. Üçüncü seti de 27-25 kazanan sarı-siyahlılar, mücadeleyi 3-0 tamamladı.
VAKIFBANK ÜÇTE ÜÇ YAPTI
Bu sonuçla VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde oynadığı ilk üç karşılaşmayı da kazanarak yoluna kayıpsız devam etti. Zeren Spor ise ligde üçüncü haftayı mağlubiyetle tamamladı.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ebru Kaya, Yasin Çalışkan
VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aylin Sarıoğlu Acar, Naz Aydemir Akyol, Brancuska, Aylin Uysalcan, Jegdic, Berka Buse Özden, Ivanovic)
Zerenspor: Ayçin Akyol, Aslıhan Kılıç, Franklin, Dicle Nur Babat, Nicoletti, Pipunyrova (Özlem Alkan, Hilal Kocakara, Malual, Merve Biçer)
Setler: 25-23, 25-19, 27-25
Süre: 88 dakika (28, 28 ,32)