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Selçuk Şahin: "Sadece kazanmaya odaklandık!"

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında İstanbulspor'u 4-2 mağlup eden Batman Petrolspor'da teknik direktör Selçuk Şahin, üç maçlık mağlubiyet serisinin ardından gelen galibiyetin önemine dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 14 Ekim 2026 19:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Selçuk Şahin: 'Sadece kazanmaya odaklandık!'
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 4-2 yenen Batman Petrolspor'da teknik direktör Selçuk Şahin, "Çok daha rahat bir maç olabilirdi ama kazanmak şu ortamda bizim için çok değerliydi. Sadece kazanma odaklı oynadık." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Batman Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, üç maçlık mağlubiyet serisinin ardından kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Maça kazanma hedefiyle çıktıklarını ifade eden Şahin, "Maç saati, maç günü dolayısıyla stadımızda alışık olmadığımız bir atmosfer vardı. Daha dolu tribünlere oynuyorduk ama ona rağmen oyuncularım iyi konsantre oldu ve maçın başından itibaren oyuna hakim olmaya çalıştık. Pozitif yönlerimiz çok fazlaydı. Özellikle hücum anlamında iyi işler yaptık. Dört gol, iki üç tane de yüzde yüz golü kaçırdık. Ama savunma anlamında daha düzeltmemiz gereken yerler var." diye konuştu.

Karşılaşmada tüm oyunculara şans vermeye çalıştığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Çok daha rahat bir maç olabilirdi ama kazanmak şu ortamda bizim için çok değerliydi. Sadece kazanma odaklı oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Oyunun ilerleyen bölümlerinde tabii hafta sonu olan maçı da düşünerek bazı değişiklikler yaptık. Herkese şans vermeye çalışıyorum. Genel anlamda giren oyuncuların da performansından memnunum. Bizim için güzel bir gün oldu ama lig çok uzun bir maraton. Daha önümüzde çok yol var. Hafta sonu da çok ciddi bir maç oynayacağız. Bundan sonraki planlarımız yarından itibaren Kayserispor'a göre olacak."

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