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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Montella ile vedalaştı

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile vedalaşarak İtalyan teknik adama hizmetleri için teşekkür etti ve fotoğraflı plaket hediye etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Ekim 2026 18:51 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026 19:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: TFF
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Montella ile vedalaştı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım ile yollarını ayıran İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile makamında bir araya gelerek vedalaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Federasyondan yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede TFF başkan vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Surözü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz de yer aldı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın teknik direktörü olarak yaptığı çalışmalar, görev süresindeki başarıları ve Türk futboluna hizmetleri için İtalyan teknik adama teşekkür etti. Hacıosmanoğlu, ayrıca Montella'ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diledi.

Görüşmenin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella'ya Kosova-Türkiye maçının ardından İtalyan teknik adamın Türk bayrağıyla çekilmiş fotoğrafının yer aldığı bir plaket hediye etti.







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