Walker Kessler, uzun aranın ardından Los Angeles Lakers formasıyla sahaya çıkmadan önce gergin olduğunu ancak yeniden oynamaktan büyük keyif aldığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lakers'ın Las Vegas'taki T-Mobile Arena'da 101-89 kaybettiği karşılaşmada 16 dakika oynayan Kessler, 11 sayı, 9 ribaund, 1 asist, 1 top çalma ve 1 blok kaydetti.
Kessler, maçın ardından uzun süren aranın ardından parkelere dönmesini değerlendirdi:
"Yeniden sahada olmak çok keyifliydi. Aradan çok uzun zaman geçti. Maçtan önce aslında oldukça gergindim ama sahaya çıkıp arkadaşlarla oynamaya başlayınca çok eğlendim."
İlk hazırlık maçında 6'da 4 saha içi isabeti bulan Kessler, dört serbest atışının üçünü sayıya çevirdi.
Lakers, ilk yarıyı 63-50 önde tamamladı ancak Warriors, ikinci yarıda 51-26'lık üstünlük kurarak maçı kazandı.
Başantrenör JJ Redick'in bu sezon kendisinden beklentisi sorulan Kessler, sahanın iki tarafında da mücadeleyi sürekli yüksek seviyede tutması gerektiğini söyledi:
"JJ ile konuştuk ve bu yıl için üzerinde durduğumuz şey durmaksızın mücadele etmek oldu.
Benim için bu, her pozisyonda ribaunda gitmek, boyalı alanda ve dışarıda etkili olmak, koşmak, sert oynamak ve hücumda da savunmada da hiçbir pozisyonu boş geçmemek anlamına geliyor. Bu yılki hedefim bu olacak."
Kessler, ilk yarıda takımın iyi oynamasını yalnızca kendi katkısına bağlamadı. Takım arkadaşlarının savunmadaki çalışmalarını ve top paylaşımını da övdü.
Özellikle Austin Reaves ile yakaladıkları ilk uyumdan memnun olduğunu belirten Kessler, şu ifadeleri kullandı:
"Austin, ikili oyunlarda doğru kararı verme konusunda çok iyi."
Kessler ayrıca Reaves'in, savunma potaya doğru daraldığında köşedeki oyuncuyu bulma becerisine dikkat çekti.
Reaves, karşılaşmayı 28 sayı, 7 asist ve 4 ribaundla tamamlayarak maçın en skorer oyuncusu oldu.
Kessler, basketboldan uzak kaldığı dönemde en çok rekabeti ve kazanmak için mücadele etmeyi özlediğini söyledi:
"Açıkçası en çok rekabet etmeyi, kazanmak için mücadele etmeyi özledim."
Tecrübeli pivot, sahalardan uzak kalmasının her maçı kazanma isteğini güçlendirdiğini ve bunun kendisini daha iyi bir oyuncu haline getirebileceğini belirtti.
Normal sezon öncesinde geliştirmesi gereken nokta sorulduğunda ise kondisyonundan ziyade maç ritmine dikkat çekti:
"Bence asıl mesele maç hissini yeniden kazanmak. Oynama iznini aldığım için artık arkadaşlarla sahaya çıktıkça ve zaman geçtikçe bunun geleceğini düşünüyorum."
Kessler, maçın ardından uzun süren aranın ardından parkelere dönmesini değerlendirdi:
"Yeniden sahada olmak çok keyifliydi. Aradan çok uzun zaman geçti. Maçtan önce aslında oldukça gergindim ama sahaya çıkıp arkadaşlarla oynamaya başlayınca çok eğlendim."
İlk hazırlık maçında 6'da 4 saha içi isabeti bulan Kessler, dört serbest atışının üçünü sayıya çevirdi.
Lakers, ilk yarıyı 63-50 önde tamamladı ancak Warriors, ikinci yarıda 51-26'lık üstünlük kurarak maçı kazandı.
Başantrenör JJ Redick'in bu sezon kendisinden beklentisi sorulan Kessler, sahanın iki tarafında da mücadeleyi sürekli yüksek seviyede tutması gerektiğini söyledi:
"JJ ile konuştuk ve bu yıl için üzerinde durduğumuz şey durmaksızın mücadele etmek oldu.
Benim için bu, her pozisyonda ribaunda gitmek, boyalı alanda ve dışarıda etkili olmak, koşmak, sert oynamak ve hücumda da savunmada da hiçbir pozisyonu boş geçmemek anlamına geliyor. Bu yılki hedefim bu olacak."
Kessler, ilk yarıda takımın iyi oynamasını yalnızca kendi katkısına bağlamadı. Takım arkadaşlarının savunmadaki çalışmalarını ve top paylaşımını da övdü.
Özellikle Austin Reaves ile yakaladıkları ilk uyumdan memnun olduğunu belirten Kessler, şu ifadeleri kullandı:
"Austin, ikili oyunlarda doğru kararı verme konusunda çok iyi."
Kessler ayrıca Reaves'in, savunma potaya doğru daraldığında köşedeki oyuncuyu bulma becerisine dikkat çekti.
Reaves, karşılaşmayı 28 sayı, 7 asist ve 4 ribaundla tamamlayarak maçın en skorer oyuncusu oldu.
Kessler, basketboldan uzak kaldığı dönemde en çok rekabeti ve kazanmak için mücadele etmeyi özlediğini söyledi:
"Açıkçası en çok rekabet etmeyi, kazanmak için mücadele etmeyi özledim."
Tecrübeli pivot, sahalardan uzak kalmasının her maçı kazanma isteğini güçlendirdiğini ve bunun kendisini daha iyi bir oyuncu haline getirebileceğini belirtti.
Normal sezon öncesinde geliştirmesi gereken nokta sorulduğunda ise kondisyonundan ziyade maç ritmine dikkat çekti:
"Bence asıl mesele maç hissini yeniden kazanmak. Oynama iznini aldığım için artık arkadaşlarla sahaya çıktıkça ve zaman geçtikçe bunun geleceğini düşünüyorum."