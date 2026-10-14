Fenerbahçe'de ayrılık: Dorgeles Nene

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Dorgeles Nene'nin geleceğiyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Malili futbolcunun, devre arasında takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.
NENE'YE TALİPLER VAR
Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Dorgeles Nene ile ilgilenen kulüpler bulunuyor.
Malili futbolcu için ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye teklif gelmesinin beklendiği belirtildi.
MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ
Haberde, Nene'nin milli arada menajeriyle bir araya geldiği ve yeni takım arayışına başladığı ifade edildi.
Mali Milli Takımı teknik direktörünün de düzenli forma giymesi konusunda oyuncuyu uyardığı aktarıldı.
Malili teknik adamın Nene'ye, "Senin artık oynaman lazım, yoksa çağırmam zor." dediği belirtildi.
İSMAİL KARTAL'IN PLANLARINDA YOK
Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Dorgeles Nene'yi kadro planlamasında düşünmediği iddia edildi.
Sarı-lacivertli takımda bu sezon yalnızca 5 karşılaşmada sonradan oyuna giren Malili futbolcu, gol veya asist katkısında bulunamadı.
18 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ
Fenerbahçe, Dorgeles Nene'yi 2025-2026 sezonunda Avusturya temsilcisi Salzburg'dan 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.
Beklediği forma şansını bulamayan futbolcunun, ara transfer döneminde gelecek tekliflere göre geleceğini şekillendirmesi bekleniyor.
NENE'YE TALİPLER VAR
Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Dorgeles Nene ile ilgilenen kulüpler bulunuyor.
Malili futbolcu için ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye teklif gelmesinin beklendiği belirtildi.
MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ
Haberde, Nene'nin milli arada menajeriyle bir araya geldiği ve yeni takım arayışına başladığı ifade edildi.
Mali Milli Takımı teknik direktörünün de düzenli forma giymesi konusunda oyuncuyu uyardığı aktarıldı.
Malili teknik adamın Nene'ye, "Senin artık oynaman lazım, yoksa çağırmam zor." dediği belirtildi.
İSMAİL KARTAL'IN PLANLARINDA YOK
Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Dorgeles Nene'yi kadro planlamasında düşünmediği iddia edildi.
Sarı-lacivertli takımda bu sezon yalnızca 5 karşılaşmada sonradan oyuna giren Malili futbolcu, gol veya asist katkısında bulunamadı.
18 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ
Fenerbahçe, Dorgeles Nene'yi 2025-2026 sezonunda Avusturya temsilcisi Salzburg'dan 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.
Beklediği forma şansını bulamayan futbolcunun, ara transfer döneminde gelecek tekliflere göre geleceğini şekillendirmesi bekleniyor.