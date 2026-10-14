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Alexsandro'dan Galatasaray için mesaj

Lille forması giyen Alexsandro, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e kaybettikleri maçın ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Ekim 2026 12:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Alexsandro'dan Galatasaray için mesaj
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Lille forması giyen Alexsandro, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e deplasmanda 3-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 27 yaşındaki futbolcu, "Bu şekilde 3 gol yemek üzücü. İlk yarıda güçlü, sağlam ve kompakt bir oyun sergiledik. Böyle maçlarda farkı yaratan küçük detaylardır. Dünyanın en iyi takımıyla oynadığınızda böyle olabiliyor, her fırsatı golle sonuçlandırırlar! İlk gol bize büyük bir darbe burdu. Geri dönmek çok zordu." diye konuştu.

Brezilyalı savunma oyuncusu, "Arsenal karşısında zaman zaman iyi işler çıkardık ancak onların savunmasını aşmak zordu. Yine de bundan Brest maçı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki Galatasaray maçı için çıkarabileceğimiz dersler var." dedi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçını kaybeden Lille, Devler Ligi'nin 3. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

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