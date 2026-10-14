Almanya temsilcisi Hoffenheim, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş ile yarın oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sinsheim kentinde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Christian Ilzer yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Kondisyon çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Alman ekibinin taktiksel uygulamalar üzerinde durduğu öğrenildi.
Hoffenheim forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak da antrenmanda yer aldı.
Hoffenheim-Beşiktaş mücadelesi, yarın TSİ 22.00'de Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak.
Müsabakayı, Belçika Futbol Federasyonundan hakem Lawrence Visser yönetecek.
Kondisyon çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Alman ekibinin taktiksel uygulamalar üzerinde durduğu öğrenildi.
Hoffenheim forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak da antrenmanda yer aldı.
Hoffenheim-Beşiktaş mücadelesi, yarın TSİ 22.00'de Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak.
Müsabakayı, Belçika Futbol Federasyonundan hakem Lawrence Visser yönetecek.