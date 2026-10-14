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Beşiktaş, Alman takımlarına karşı 15. maçına çıkacak!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynayacağı karşılaşmayla Alman takımlarına karşı 15. kez sahaya çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Ekim 2026 13:38
Haber: AA
Beşiktaş, Alman takımlarına karşı 15. maçına çıkacak!
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UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın Hoffenheim'e konuk olacak Beşiktaş, Alman ekipleriyle 15. maçını oynayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Almanya temsilcileriyle Avrupa Kupa Galipleri Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde (Eski adı UEFA Kupası) oynadığı 14 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 9 gol atarken kalesinde ise 31 gol gördü.

Beşiktaş, daha önce Borussia Dortmund ve Bayern Münih ile 4'er, Leipzig ve Wolfsburg ile 2'şer, Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen'le de 1'er kez kozlarını paylaştı.

Siyah-beyazlılar, Alman ekiplerine karşı ilk resmi maçına 13 Eylül 1989 tarihinde Kupa Galipleri Kupası 1. turu ilk maçında Borussia Dortmund karşısında çıktı. Beşiktaş, bu müsabakada rakibine 1-0 kaybetti.

 

- Hoffenheim ile ilk maç

Beşiktaş ile Hoffenheim, tarihlerinde ilk kez kozlarını paylaşacak.

Avrupa kupalarına direkt katılan Hoffenheim ile lig aşamasında eşleşen siyah-beyazlılar, deplasmanda puan mücadelesi verecek.

Almanya Ligi'nde (Bundesliga) de düşme hattında yer alan Hoffenheim, Avrupa kupalarına yenilgiyle başlarken Beşiktaş ise organizasyona galibiyetle giriş yaptı.

 

- Hoffenheim'ın Türk ekipleriyle 3. randevusu

Hoffenheim, daha önce Türk temsilcileriyle 2 kez karşı karşıya geldi.

Alman ekibi, 2017-2018 sezonunda İstanbul Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi gruplarında karşılaştı. İstanbul'daki maç 1-1 sona ererken Hoffenheim, sahasında ise 3-1 galip geldi.

Almanya temsilcisi, yarınki Beşiktaş maçıyla 3. kez Türk takımlarıyla mücadele verecek.

 

- Beşiktaş, Leipzig'i iki kez devirdi

Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında karşılaştığı Alman ekibi Leipzig'i iki maçta da yenmeyi başardı.

O dönem teknik direktör Şenol Güneş'in çalıştırdığı siyah-beyazlılar, Porto, Monaco ve Leipzig'in yer aldığı grubu yenilgisiz lider tamamlayarak Türk futbol tarihinin en önemli başarılarından birine imza attı.

Grubunu 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayarak tamamlayan siyah-beyazlı takım, Leipzig karşısında İstanbul'da 2-0, deplasmanda da 2-1 galip geldi.

Beşiktaş, Leipzig'i yenerek böylelikle ilk kez bir Alman temsilcisini mağlup etti.

 

- Alman takımlarıyla oynanan maçlar

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında Almanya temsilcileriyle yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Organizasyon Maç Sonuç
1989-1990 Kupa Galipleri Kupası Beşiktaş-Dortmund 0-1
1989-1990 Kupa Galipleri Kupası Dortmund-Beşiktaş 2-1
1997-1998 Şampiyonlar Ligi Bayern Münih-Beşiktaş 2-0
1997-1998 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Bayern Münih 0-2
2006-2007 UEFA Kupası Leverkusen-Beşiktaş 2-1
2009-2010 Şampiyonlar Ligi Wolfsburg-Beşiktaş 0-0
2009-2010 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Wolfsburg 0-3
2017-2018 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Leipzig 2-0
2017-2018 Şampiyonlar Ligi Leipzig-Beşiktaş 1-2
2018-2019 Şampiyonlar Ligi Bayer Münih-Beşiktaş 5-0
2018-2019 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Bayern Münih 1-3
2021-2022 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Dortmund 1-2
2021-2022 Şampiyonlar Ligi Dortmund-Beşiktaş 5-0
2024-2025 Avrupa Ligi Beşiktaş-Eintracht Frankfurt 1-3
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