Beşiktaş, Alman takımlarına karşı 15. maçına çıkacak!

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın Hoffenheim'e konuk olacak Beşiktaş, Alman ekipleriyle 15. maçını oynayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Almanya temsilcileriyle Avrupa Kupa Galipleri Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde (Eski adı UEFA Kupası) oynadığı 14 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 9 gol atarken kalesinde ise 31 gol gördü.
Beşiktaş, daha önce Borussia Dortmund ve Bayern Münih ile 4'er, Leipzig ve Wolfsburg ile 2'şer, Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen'le de 1'er kez kozlarını paylaştı.
Siyah-beyazlılar, Alman ekiplerine karşı ilk resmi maçına 13 Eylül 1989 tarihinde Kupa Galipleri Kupası 1. turu ilk maçında Borussia Dortmund karşısında çıktı. Beşiktaş, bu müsabakada rakibine 1-0 kaybetti.
- Hoffenheim ile ilk maç
Beşiktaş ile Hoffenheim, tarihlerinde ilk kez kozlarını paylaşacak.
Avrupa kupalarına direkt katılan Hoffenheim ile lig aşamasında eşleşen siyah-beyazlılar, deplasmanda puan mücadelesi verecek.
Almanya Ligi'nde (Bundesliga) de düşme hattında yer alan Hoffenheim, Avrupa kupalarına yenilgiyle başlarken Beşiktaş ise organizasyona galibiyetle giriş yaptı.
- Hoffenheim'ın Türk ekipleriyle 3. randevusu
Hoffenheim, daha önce Türk temsilcileriyle 2 kez karşı karşıya geldi.
Alman ekibi, 2017-2018 sezonunda İstanbul Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi gruplarında karşılaştı. İstanbul'daki maç 1-1 sona ererken Hoffenheim, sahasında ise 3-1 galip geldi.
Almanya temsilcisi, yarınki Beşiktaş maçıyla 3. kez Türk takımlarıyla mücadele verecek.
- Beşiktaş, Leipzig'i iki kez devirdi
Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında karşılaştığı Alman ekibi Leipzig'i iki maçta da yenmeyi başardı.
O dönem teknik direktör Şenol Güneş'in çalıştırdığı siyah-beyazlılar, Porto, Monaco ve Leipzig'in yer aldığı grubu yenilgisiz lider tamamlayarak Türk futbol tarihinin en önemli başarılarından birine imza attı.
Grubunu 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayarak tamamlayan siyah-beyazlı takım, Leipzig karşısında İstanbul'da 2-0, deplasmanda da 2-1 galip geldi.
Beşiktaş, Leipzig'i yenerek böylelikle ilk kez bir Alman temsilcisini mağlup etti.
- Alman takımlarıyla oynanan maçlar
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında Almanya temsilcileriyle yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
Beşiktaş, daha önce Borussia Dortmund ve Bayern Münih ile 4'er, Leipzig ve Wolfsburg ile 2'şer, Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen'le de 1'er kez kozlarını paylaştı.
Siyah-beyazlılar, Alman ekiplerine karşı ilk resmi maçına 13 Eylül 1989 tarihinde Kupa Galipleri Kupası 1. turu ilk maçında Borussia Dortmund karşısında çıktı. Beşiktaş, bu müsabakada rakibine 1-0 kaybetti.
- Hoffenheim ile ilk maç
Beşiktaş ile Hoffenheim, tarihlerinde ilk kez kozlarını paylaşacak.
Avrupa kupalarına direkt katılan Hoffenheim ile lig aşamasında eşleşen siyah-beyazlılar, deplasmanda puan mücadelesi verecek.
Almanya Ligi'nde (Bundesliga) de düşme hattında yer alan Hoffenheim, Avrupa kupalarına yenilgiyle başlarken Beşiktaş ise organizasyona galibiyetle giriş yaptı.
- Hoffenheim'ın Türk ekipleriyle 3. randevusu
Hoffenheim, daha önce Türk temsilcileriyle 2 kez karşı karşıya geldi.
Alman ekibi, 2017-2018 sezonunda İstanbul Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi gruplarında karşılaştı. İstanbul'daki maç 1-1 sona ererken Hoffenheim, sahasında ise 3-1 galip geldi.
Almanya temsilcisi, yarınki Beşiktaş maçıyla 3. kez Türk takımlarıyla mücadele verecek.
- Beşiktaş, Leipzig'i iki kez devirdi
Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında karşılaştığı Alman ekibi Leipzig'i iki maçta da yenmeyi başardı.
O dönem teknik direktör Şenol Güneş'in çalıştırdığı siyah-beyazlılar, Porto, Monaco ve Leipzig'in yer aldığı grubu yenilgisiz lider tamamlayarak Türk futbol tarihinin en önemli başarılarından birine imza attı.
Grubunu 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayarak tamamlayan siyah-beyazlı takım, Leipzig karşısında İstanbul'da 2-0, deplasmanda da 2-1 galip geldi.
Beşiktaş, Leipzig'i yenerek böylelikle ilk kez bir Alman temsilcisini mağlup etti.
- Alman takımlarıyla oynanan maçlar
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında Almanya temsilcileriyle yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Maç
|Sonuç
|1989-1990
|Kupa Galipleri Kupası
|Beşiktaş-Dortmund
|0-1
|1989-1990
|Kupa Galipleri Kupası
|Dortmund-Beşiktaş
|2-1
|1997-1998
|Şampiyonlar Ligi
|Bayern Münih-Beşiktaş
|2-0
|1997-1998
|Şampiyonlar Ligi
|Beşiktaş-Bayern Münih
|0-2
|2006-2007
|UEFA Kupası
|Leverkusen-Beşiktaş
|2-1
|2009-2010
|Şampiyonlar Ligi
|Wolfsburg-Beşiktaş
|0-0
|2009-2010
|Şampiyonlar Ligi
|Beşiktaş-Wolfsburg
|0-3
|2017-2018
|Şampiyonlar Ligi
|Beşiktaş-Leipzig
|2-0
|2017-2018
|Şampiyonlar Ligi
|Leipzig-Beşiktaş
|1-2
|2018-2019
|Şampiyonlar Ligi
|Bayer Münih-Beşiktaş
|5-0
|2018-2019
|Şampiyonlar Ligi
|Beşiktaş-Bayern Münih
|1-3
|2021-2022
|Şampiyonlar Ligi
|Beşiktaş-Dortmund
|1-2
|2021-2022
|Şampiyonlar Ligi
|Dortmund-Beşiktaş
|5-0
|2024-2025
|Avrupa Ligi
|Beşiktaş-Eintracht Frankfurt
|1-3