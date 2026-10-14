Jose Mourinho'dan Endrick için açıklama

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mourinho, Milan ile birlikte Roma haberleri de çıkan takımın 20 yaşındaki genç futbolcusu Endrick'in geleceğiyle ilgili konuştu.
Portekizli teknik adam, "Endrick kiralık olarak ayrılacak mı? Onu transfer etmek isteyen tüm kulüpler benimle mücadele etmek zorunda kalacak." dedi.
Sözlerine devam eden Mourinho, "Endrick'e bayılıyorum, inanılmaz bir potansiyeli var ve bizim için çok önemli. Onun kiralanmasına gerek yok, burada başarılı olacak." sözlerini sarf etti.
Jose Mourinho, "Bayılıyorum." dediği Endrick'e bu sezon yalnızca 1 maçta 4 dakika forma verdi.
Brezilyalı Endrick, geçen sezonun ikinci yarısında Lyon'a kiralanmış ve Fransız ekibinde 21 maçta 8 gol, 8 asistlik performans ortaya koymuştu.
Portekizli teknik adam, "Endrick kiralık olarak ayrılacak mı? Onu transfer etmek isteyen tüm kulüpler benimle mücadele etmek zorunda kalacak." dedi.
Sözlerine devam eden Mourinho, "Endrick'e bayılıyorum, inanılmaz bir potansiyeli var ve bizim için çok önemli. Onun kiralanmasına gerek yok, burada başarılı olacak." sözlerini sarf etti.
Jose Mourinho, "Bayılıyorum." dediği Endrick'e bu sezon yalnızca 1 maçta 4 dakika forma verdi.
Brezilyalı Endrick, geçen sezonun ikinci yarısında Lyon'a kiralanmış ve Fransız ekibinde 21 maçta 8 gol, 8 asistlik performans ortaya koymuştu.