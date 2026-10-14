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Netflix'ten tarihi anlaşma! 2030 Dünya Kupası'nı yayınlayacak

Dijital yayın platformu Netflix, 2030 FIFA Dünya Kupası'nın İspanya ve Andorra'daki yayın haklarını satın aldığını açıkladı. Platform, turnuvada oynanacak 104 karşılaşmanın tamamını canlı yayınlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 14 Ekim 2026 11:58 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026 12:00
Haber: Sporx.com dış haberler
Netflix'ten tarihi anlaşma! 2030 Dünya Kupası'nı yayınlayacak
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Dünyanın önde gelen dijital yayın platformlarından Netflix, futbol yayıncılığı alanında dikkat çeken bir anlaşmaya imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Netflix, 2030 FIFA Dünya Kupası'nın İspanya ve Andorra'daki münhasır yayın haklarını elde ettiğini resmen duyurdu.

Bu anlaşmayla birlikte Netflix, erkekler Dünya Kupası'nı ilk kez yayınlayacak. Platform, turnuva boyunca oynanacak 104 maçın tamamını canlı olarak futbolseverlerle buluşturacak.

BAZI MAÇLAR ÜCRETSİZ YAYINLANACAK

Anlaşma kapsamında İspanya'da her maç gününden bir karşılaşma ücretsiz olarak izlenebilecek.

Ayrıca İspanya Milli Takımı'nın bütün maçları, iki yarı final karşılaşması ve final mücadelesi, ülkedeki ulusal bir şifresiz televizyon kanalından da yayınlanacak.

Netflix'in şifresiz yayın yapacak televizyon kuruluşuyla gerçekleştireceği iş birliğinin ayrıntıları ilerleyen dönemde açıklanacak.

DÜNYA KUPASI 6 ÜLKEDE OYNANACAK

2030 FIFA Dünya Kupası'na İspanya, Portekiz ve Fas ortaklaşa ev sahipliği yapacak.

Dünya Kupası'nın 100. yılı dolayısıyla Arjantin, Uruguay ve Paraguay'da da birer özel karşılaşma oynanacak.

NETFLIX'İN FIFA İLE İŞ BİRLİĞİ BÜYÜYOR

Netflix, daha önce 2027 ve 2031 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ABD ve Kanada'daki yayın haklarını da elde etmişti.

Platform, 2030 Dünya Kupası boyunca maç öncesi ve sonrası programların yanı sıra devre arası yayınları, günlük özetler ve turnuvaya özel içerikler de hazırlayacak.

Bu anlaşma, Netflix'in canlı spor yayıncılığı alanındaki yatırımlarını genişletmesi açısından önemli bir adım oldu.

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