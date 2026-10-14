Netflix'ten tarihi anlaşma! 2030 Dünya Kupası'nı yayınlayacak

Dünyanın önde gelen dijital yayın platformlarından Netflix, futbol yayıncılığı alanında dikkat çeken bir anlaşmaya imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Netflix, 2030 FIFA Dünya Kupası'nın İspanya ve Andorra'daki münhasır yayın haklarını elde ettiğini resmen duyurdu.
Bu anlaşmayla birlikte Netflix, erkekler Dünya Kupası'nı ilk kez yayınlayacak. Platform, turnuva boyunca oynanacak 104 maçın tamamını canlı olarak futbolseverlerle buluşturacak.
BAZI MAÇLAR ÜCRETSİZ YAYINLANACAK
Anlaşma kapsamında İspanya'da her maç gününden bir karşılaşma ücretsiz olarak izlenebilecek.
Ayrıca İspanya Milli Takımı'nın bütün maçları, iki yarı final karşılaşması ve final mücadelesi, ülkedeki ulusal bir şifresiz televizyon kanalından da yayınlanacak.
Netflix'in şifresiz yayın yapacak televizyon kuruluşuyla gerçekleştireceği iş birliğinin ayrıntıları ilerleyen dönemde açıklanacak.
DÜNYA KUPASI 6 ÜLKEDE OYNANACAK
2030 FIFA Dünya Kupası'na İspanya, Portekiz ve Fas ortaklaşa ev sahipliği yapacak.
Dünya Kupası'nın 100. yılı dolayısıyla Arjantin, Uruguay ve Paraguay'da da birer özel karşılaşma oynanacak.
NETFLIX'İN FIFA İLE İŞ BİRLİĞİ BÜYÜYOR
Netflix, daha önce 2027 ve 2031 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ABD ve Kanada'daki yayın haklarını da elde etmişti.
Platform, 2030 Dünya Kupası boyunca maç öncesi ve sonrası programların yanı sıra devre arası yayınları, günlük özetler ve turnuvaya özel içerikler de hazırlayacak.
Bu anlaşma, Netflix'in canlı spor yayıncılığı alanındaki yatırımlarını genişletmesi açısından önemli bir adım oldu.
Bu anlaşmayla birlikte Netflix, erkekler Dünya Kupası'nı ilk kez yayınlayacak. Platform, turnuva boyunca oynanacak 104 maçın tamamını canlı olarak futbolseverlerle buluşturacak.
BAZI MAÇLAR ÜCRETSİZ YAYINLANACAK
Anlaşma kapsamında İspanya'da her maç gününden bir karşılaşma ücretsiz olarak izlenebilecek.
Ayrıca İspanya Milli Takımı'nın bütün maçları, iki yarı final karşılaşması ve final mücadelesi, ülkedeki ulusal bir şifresiz televizyon kanalından da yayınlanacak.
Netflix'in şifresiz yayın yapacak televizyon kuruluşuyla gerçekleştireceği iş birliğinin ayrıntıları ilerleyen dönemde açıklanacak.
DÜNYA KUPASI 6 ÜLKEDE OYNANACAK
2030 FIFA Dünya Kupası'na İspanya, Portekiz ve Fas ortaklaşa ev sahipliği yapacak.
Dünya Kupası'nın 100. yılı dolayısıyla Arjantin, Uruguay ve Paraguay'da da birer özel karşılaşma oynanacak.
NETFLIX'İN FIFA İLE İŞ BİRLİĞİ BÜYÜYOR
Netflix, daha önce 2027 ve 2031 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ABD ve Kanada'daki yayın haklarını da elde etmişti.
Platform, 2030 Dünya Kupası boyunca maç öncesi ve sonrası programların yanı sıra devre arası yayınları, günlük özetler ve turnuvaya özel içerikler de hazırlayacak.
Bu anlaşma, Netflix'in canlı spor yayıncılığı alanındaki yatırımlarını genişletmesi açısından önemli bir adım oldu.