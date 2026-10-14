Galatasaray tribünlerinden dünyaya Gazze mesajı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında İspanyol devi Barcelona'yı konuk etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmada açtıkları pankartlarla Filistin'e destek mesajı verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ÖZGÜR FİLİSTİN PANKARTI
Tribünlerde İngilizce "Free Palestine" (Özgür Filistin) ve "Humanity lost conscience in Gaza" (İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti) yazılı pankartlar açıldı. Taraftarların bu mesajlarıyla Gazze'de yaşananlara dikkat çekildi.
Tribünlerde İngilizce "Free Palestine" (Özgür Filistin) ve "Humanity lost conscience in Gaza" (İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti) yazılı pankartlar açıldı. Taraftarların bu mesajlarıyla Gazze'de yaşananlara dikkat çekildi.