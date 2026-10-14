Süper Lig'de 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Kocaelispor, Samsunspor ve Trabzonspor çeşitli sebeplerle disipline gönderildi.
Trabzonsporlu futbolcu Melih Kabasakal ile Eyüpsporlu oyuncu Ahmed Abdullahi de kural dışı hareketleri sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.
Trabzonsporlu futbolcu Melih Kabasakal ile Eyüpsporlu oyuncu Ahmed Abdullahi de kural dışı hareketleri sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.