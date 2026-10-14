Gazeteci Pablo Torre, LeBron James'in Philadelphia ile New York arasında Fanatics'in sağladığı helikopterle seyahat etmesini araştırdığını açıkladı. Düzenlemenin NBA kuralları açısından bir sorun oluşturup oluşturmadığı ise belirsiz. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LeBron James'in Philadelphia ile New York arasındaki helikopter yolculukları, NBA çevrelerinde dikkat çekmeye devam ediyor.
Gazeteci Pablo Torre, Front Office Sports'a verdiği röportajda, Fanatics'in mevcut ticari ortaklıkları kapsamında James'e şirketin hava ulaşım imkânlarını sunduğuna ilişkin haberin ardından konuyu takip ettiğini söyledi:
"Bu haber özelinde çok ilgili olduğumuzu söyleyebilirim. Elbette hem iyi bir haber konusu olması hem de lig açısından önem taşıma ihtimali nedeniyle tüm yönlerini araştırıyoruz. Bu arada, lig açısından önemli bir mesele olmayabilir de."
Torre, bazı NBA takım sahiplerinin de haberi kendisine göndererek düzenleme hakkında sorular sorduğunu belirtti:
"Artık milyarderler arasında bile hesap verebilirlik konusunda etkili olabilecek biri gibi görünen kişi benim. Bu da hikâyede eğlenceli bir dönüş oldu."
Front Office Sports, James'in Philadelphia ile New York arasında Fanatics logosu taşıyan bir helikopterle seyahat ettiğini bildirmişti.
Uçuş kayıtlarına göre helikopter, önceki hafta iki şehir arasında 12 gidiş-dönüş seferi gerçekleştirdi.
James'in temsilcisi, hava ulaşımının oyuncunun Philadelphia'ya transferi için yapılan ayrı bir anlaşmadan değil, Fanatics ile mevcut ticari ortaklığından kaynaklandığını açıkladı:
"Fanatics ile yaklaşık üç yıl önce imzaladığımız anlaşma, şirketin hava ulaşım imkânlarına erişimi de içeriyor.
Bu, en büyük sporcularıyla yaptıkları birçok anlaşmada bulunan bir özellik. LeBron zamanını New York ve Philadelphia arasında paylaşırken ortaklıklarından memnuniyet duyuyoruz."
James, Ocak 2024'te Fanatics ile çok yıllı bir koleksiyon kartı anlaşması imzalamıştı.
Şirketin hava ulaşım imkânlarından yararlanma hakkının da bu anlaşmada yer aldığı ve James'in 76ers'taki ilk sezonuna hazırlanırken iki şehirdeki evleri arasında seyahat etmesine olanak sağladığı belirtildi.
41 yaşındaki yıldız, her iki şehirde de evini korumayı planladığını doğruladı.
New York ile Philadelphia arasındaki helikopter yolculuğu genellikle yaklaşık 30 dakika sürüyor. Aynı yolun otomobille yaklaşık bir buçuk ila iki saatte tamamlandığı belirtiliyor.
Front Office Sports'un tahminine göre bu güzergahta tek yönlü özel helikopter kiralamanın maliyeti 4 bin ila 10 bin dolar arasında değişebiliyor.
James, temmuz ayında Philadelphia ile iki yıllığına 8 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı.
İlk sezonunda yaklaşık 3,87 milyon dolar kazanacak yıldız oyuncu, NBA kariyerinin en düşük yıllık maaşını alacak. Ancak ticari ortaklıkları ve reklam anlaşmaları önemli miktarda ek gelir sağlıyor.
Helikopter ulaşımının maliyeti ve büyük bir ticari ortağın sürece dahil olması, düzenlemeye yönelik ilgiyi artırdı.
Bununla birlikte Torre'nin açıklamaları, NBA'in resmi bir soruşturma başlattığını veya herhangi bir lig kuralının ihlal edildiğini ortaya koymuyor.
Torre de konunun lig açısından önem taşıyıp taşımadığının henüz net olmadığını özellikle vurguladı.
Gazeteci Pablo Torre, Front Office Sports'a verdiği röportajda, Fanatics'in mevcut ticari ortaklıkları kapsamında James'e şirketin hava ulaşım imkânlarını sunduğuna ilişkin haberin ardından konuyu takip ettiğini söyledi:
"Bu haber özelinde çok ilgili olduğumuzu söyleyebilirim. Elbette hem iyi bir haber konusu olması hem de lig açısından önem taşıma ihtimali nedeniyle tüm yönlerini araştırıyoruz. Bu arada, lig açısından önemli bir mesele olmayabilir de."
Torre, bazı NBA takım sahiplerinin de haberi kendisine göndererek düzenleme hakkında sorular sorduğunu belirtti:
"Artık milyarderler arasında bile hesap verebilirlik konusunda etkili olabilecek biri gibi görünen kişi benim. Bu da hikâyede eğlenceli bir dönüş oldu."
Front Office Sports, James'in Philadelphia ile New York arasında Fanatics logosu taşıyan bir helikopterle seyahat ettiğini bildirmişti.
Uçuş kayıtlarına göre helikopter, önceki hafta iki şehir arasında 12 gidiş-dönüş seferi gerçekleştirdi.
James'in temsilcisi, hava ulaşımının oyuncunun Philadelphia'ya transferi için yapılan ayrı bir anlaşmadan değil, Fanatics ile mevcut ticari ortaklığından kaynaklandığını açıkladı:
"Fanatics ile yaklaşık üç yıl önce imzaladığımız anlaşma, şirketin hava ulaşım imkânlarına erişimi de içeriyor.
Bu, en büyük sporcularıyla yaptıkları birçok anlaşmada bulunan bir özellik. LeBron zamanını New York ve Philadelphia arasında paylaşırken ortaklıklarından memnuniyet duyuyoruz."
James, Ocak 2024'te Fanatics ile çok yıllı bir koleksiyon kartı anlaşması imzalamıştı.
Şirketin hava ulaşım imkânlarından yararlanma hakkının da bu anlaşmada yer aldığı ve James'in 76ers'taki ilk sezonuna hazırlanırken iki şehirdeki evleri arasında seyahat etmesine olanak sağladığı belirtildi.
41 yaşındaki yıldız, her iki şehirde de evini korumayı planladığını doğruladı.
New York ile Philadelphia arasındaki helikopter yolculuğu genellikle yaklaşık 30 dakika sürüyor. Aynı yolun otomobille yaklaşık bir buçuk ila iki saatte tamamlandığı belirtiliyor.
Front Office Sports'un tahminine göre bu güzergahta tek yönlü özel helikopter kiralamanın maliyeti 4 bin ila 10 bin dolar arasında değişebiliyor.
James, temmuz ayında Philadelphia ile iki yıllığına 8 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı.
İlk sezonunda yaklaşık 3,87 milyon dolar kazanacak yıldız oyuncu, NBA kariyerinin en düşük yıllık maaşını alacak. Ancak ticari ortaklıkları ve reklam anlaşmaları önemli miktarda ek gelir sağlıyor.
Helikopter ulaşımının maliyeti ve büyük bir ticari ortağın sürece dahil olması, düzenlemeye yönelik ilgiyi artırdı.
Bununla birlikte Torre'nin açıklamaları, NBA'in resmi bir soruşturma başlattığını veya herhangi bir lig kuralının ihlal edildiğini ortaya koymuyor.
Torre de konunun lig açısından önem taşıyıp taşımadığının henüz net olmadığını özellikle vurguladı.