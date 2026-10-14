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Kyrie sağlıklı kalırsa Dallas'a cazip takas teklifleri gelebilir

NBA muhabiri Jake Fischer, Kyrie Irving'in hâlâ All-Star seviyesinde oynayabildiğini göstermesi halinde Dallas Mavericks'in reddetmekte zorlanacağı takas teklifleri alabileceğini belirtti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 14 Ekim 2026 15:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kyrie sağlıklı kalırsa Dallas'a cazip takas teklifleri gelebilir
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Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving'in sakatlık sonrası performansı, takas piyasasındaki değerini yeniden yükseltebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NBA muhabiri Jake Fischer'a göre Irving, sağlıklı kalıp All-Star seviyesindeki oyununu sürdürebildiğini gösterirse Mavericks'e geri çevirmesi zor teklifler gelebilir.

Irving, 11 Ekim'de Makao'da Houston Rockets'a karşı oynanan hazırlık maçında sahalara döndü. Dallas'ın 132-115 kazandığı karşılaşmada 22 dakika oynayan tecrübeli guard, 17 sayı, 3 asist ve 2 ribaund kaydetti.

13'te 6 saha içi ve 6'da 2 üçlük isabeti bulan Irving, üç serbest atışının tamamını sayıya çevirdi.

Bu karşılaşma, yıldız oyuncunun Mart 2025'te yaşadığı ön çapraz bağ yırtığından bu yana çıktığı ilk maç oldu.

Irving'in daha uzun bir dönemde sağlığını ve üretkenliğini koruyabilmesi, diğer takımların takas değerine ilişkin değerlendirmelerinde belirleyici olabilir.

34 yaşındaki oyuncu, son yılı oyuncu opsiyonlu üç yıllık, 118 milyon dolarlık sözleşmesinin ikinci sezonunda bulunuyor. Hem sözleşme durumu hem de diz sakatlığı sonrasındaki performansı, olası bir takası değerlendiren takımlar açısından önemli olacak.

Dallas'ın kadro yapılanması da Irving'in kulüpteki uzun vadeli geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

ESPN'den Tim MacMahon ve Marc Spears, Mavericks'in 2025 NBA Draftı'nın birinci sıra seçimi ve son Yılın Çaylağı Cooper Flagg etrafında yapılanması nedeniyle ligdeki takımların Irving'in durumunu takip ettiğini daha önce bildirmişti.

MacMahon, eylül ayında ESPN'in NBA Today programında yaptığı açıklamada, lig çevrelerinde Irving ile Dallas arasındaki birlikteliğin ne kadar süreceğinin merak edildiğini söylemişti.

Bununla birlikte MacMahon, Mavericks'in tecrübeli oyuncuya değer verdiğini ve Irving'in de kulüpte geçirdiği dönemden memnun olduğunu vurgulamıştı.

Spears ise Irving'in bir noktada Dallas'ın kendisi için doğru adres olmadığına karar vermesi halinde, kulübün yeni başkanı Masai Ujiri ile ilişkisinin önem kazanabileceğini belirtmişti.

Irving, 2024-25 sezonunda çıktığı 50 maçta 24,7 sayı, 4,8 ribaund ve 4,6 asist ortalamaları yakalamıştı. Yıldız guard, yüzde 47,3 saha içi, yüzde 40,1 üçlük ve yüzde 91,6 serbest atış isabetiyle oynamıştı.

Dallas'taki ilk iki sezonunda maç başına 25,2 sayı üreten Irving, 2023-24 sezonunda ise yüzde 49,7 saha içi ve yüzde 41,1 üçlük isabetiyle 25,6 sayı ortalamasına ulaşmıştı.

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