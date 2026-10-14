Manchester City davasında karar ocak ayında

Premier Lig'de finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütülen Manchester City'nin davasında yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz ekibinin karara yönelik itirazının sonucunun açıklanacağı tarih için ocak ayı işaret edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Times'ın haberine göre Bağımsız Futbol Düzenleme Kurumu (IFR) Başkanı David Kogan, itiraz sürecinin 12 haftalık takvime göre ilerlediğini belirterek kararın 2027 yılının ocak ayının ortasında veya sonuna doğru açıklanmasının beklendiğini söyledi. Premier Lig yönetiminin de sürecin mevcut sezon içerisinde tamamlanmasını istediği aktarıldı.
MANCHESTER CITY 100'DEN FAZLA İHLALLE SUÇLANDI
Premier Lig'in yürüttüğü soruşturmanın ardından bağımsız komisyon, Manchester City'nin 2009-2010 ile 2017-2018 sezonları arasındaki dönemde finansal kuralları ciddi şekilde ihlal ettiğine hükmetti. Komisyon ayrıca kulübün soruşturma sürecindeki iş birliği yükümlülüklerini büyük ölçüde yerine getirmediği sonucuna vardı.
Manchester City, söz konusu karara 1 Ekim 2026'da resmen itiraz etti. Kulüp, kararda hukuki ve maddi hatalar bulunduğunu öne sürerken hakkındaki suçlamaları reddetti ve iddialara karşı güçlü kanıtlara sahip olduğunu savundu.
MANCHESTER CITY'Yİ HANGİ CEZALAR BEKLİYOR?
İtiraz sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Manchester City hakkında uygulanabilecek yaptırımlar da netlik kazanacak. Dosyanın sonucuna göre kulübün bazı yöneticilerinin sahiplik veya yöneticilik görevlerinden men edilmesi ihtimali değerlendirilebilecek.
Süreçte kulübün sahibi Şeyh Mansur'un Manchester City'yi satmaya zorlanabileceği ihtimali de gündeme geldi. Ancak olası yaptırımlara ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.
İtirazın nasıl sonuçlanacağı ve kulüp hakkında hangi yaptırımların uygulanacağı, İngiliz futbolunun son yıllardaki en dikkat çekici disiplin süreçlerinden birinde belirleyici olacak.
MANCHESTER CITY 100'DEN FAZLA İHLALLE SUÇLANDI
Premier Lig'in yürüttüğü soruşturmanın ardından bağımsız komisyon, Manchester City'nin 2009-2010 ile 2017-2018 sezonları arasındaki dönemde finansal kuralları ciddi şekilde ihlal ettiğine hükmetti. Komisyon ayrıca kulübün soruşturma sürecindeki iş birliği yükümlülüklerini büyük ölçüde yerine getirmediği sonucuna vardı.
Manchester City, söz konusu karara 1 Ekim 2026'da resmen itiraz etti. Kulüp, kararda hukuki ve maddi hatalar bulunduğunu öne sürerken hakkındaki suçlamaları reddetti ve iddialara karşı güçlü kanıtlara sahip olduğunu savundu.
MANCHESTER CITY'Yİ HANGİ CEZALAR BEKLİYOR?
İtiraz sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Manchester City hakkında uygulanabilecek yaptırımlar da netlik kazanacak. Dosyanın sonucuna göre kulübün bazı yöneticilerinin sahiplik veya yöneticilik görevlerinden men edilmesi ihtimali değerlendirilebilecek.
Süreçte kulübün sahibi Şeyh Mansur'un Manchester City'yi satmaya zorlanabileceği ihtimali de gündeme geldi. Ancak olası yaptırımlara ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.
İtirazın nasıl sonuçlanacağı ve kulüp hakkında hangi yaptırımların uygulanacağı, İngiliz futbolunun son yıllardaki en dikkat çekici disiplin süreçlerinden birinde belirleyici olacak.