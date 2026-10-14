Dün
BİTTİ
Hoffenheim
2
Beşiktaş
3
Dün
BİTTİ
Lyon
3
C.Palace
2
Dün
BİTTİ
Alkmaar
2
Hapoel Beer Sheva
1
Dün
BİTTİ
Union St.Gilloise
1
Real Sociedad
1
Dün
BİTTİ
RB Salzburg
0
AC Milan
4
Dün
BİTTİ
Torreense
1
Sunderland
2
Dün
BİTTİ
NK Celje
0
Omonia Nicosia
3
Dün
BİTTİ
Sparta Prag
1
Lillestroem
1
Dün
BİTTİ
Lech Poznan
0
Leverkusen
4
Dün
BİTTİ
Dinamo Zagreb
1
Anderlecht
0
Dün
BİTTİ
Ferencvaros
2
Viktoria Plzen
1
Dün
BİTTİ
Marsilya
0
Olympiakos
1
Dün
BİTTİ
Benfica
4
Celtic
1
Dün
BİTTİ
Rennes
2
OFI Crete
1
Dün
BİTTİ
Bournemouth
3
Sturm Graz
0
Dün
BİTTİ
Jagiellonia Bialystok
3
Ararat Armenia
1
Dün
BİTTİ
Celta Vigo
1
Juventus
2
Dün
BİTTİ
NEC Nijmegen
1
Levski
1
Dün
BİTTİ
Panathinaikos
2
Borac BL
1
Dün
BİTTİ
Gent
1
AGF
0
Dün
BİTTİ
Egnatia
1
FC Midtjylland
1
Dün
BİTTİ
Riga FC
1
Kairat Almaty
1
Dün
BİTTİ
Lugano
3
FK Crvena Zvezda
2
Dün
BİTTİ
Mjaellby
2
Inter Club d'Escaldes
0
Dün
BİTTİ
CSKA Sofya
1
AS Monaco
2
Dün
BİTTİ
Hajduk Split
2
Ajax
1
Dün
BİTTİ
U.Craiova
1
Getafe
1
Dün
BİTTİ
St.Truiden
2
Iberia 1999
0
Dün
BİTTİ
FC Twente
1
Thun
0
Dün
BİTTİ
Brighton
4
FK Kauno Zalgiris
0

Manchester City davasında karar ocak ayında

Manchester City'nin finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle karşı karşıya kaldığı davada yaptığı itirazın sonucunun 2027 yılının başında açıklanması bekleniyor. Bağımsız Futbol Düzenleme Kurumu Başkanı David Kogan, kararın ocak ayının ortası veya sonuna doğru çıkabileceğini belirtti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 14 Ekim 2026 17:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City davasında karar ocak ayında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Premier Lig'de finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütülen Manchester City'nin davasında yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz ekibinin karara yönelik itirazının sonucunun açıklanacağı tarih için ocak ayı işaret edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Times'ın haberine göre Bağımsız Futbol Düzenleme Kurumu (IFR) Başkanı David Kogan, itiraz sürecinin 12 haftalık takvime göre ilerlediğini belirterek kararın 2027 yılının ocak ayının ortasında veya sonuna doğru açıklanmasının beklendiğini söyledi. Premier Lig yönetiminin de sürecin mevcut sezon içerisinde tamamlanmasını istediği aktarıldı.

MANCHESTER CITY 100'DEN FAZLA İHLALLE SUÇLANDI

Premier Lig'in yürüttüğü soruşturmanın ardından bağımsız komisyon, Manchester City'nin 2009-2010 ile 2017-2018 sezonları arasındaki dönemde finansal kuralları ciddi şekilde ihlal ettiğine hükmetti. Komisyon ayrıca kulübün soruşturma sürecindeki iş birliği yükümlülüklerini büyük ölçüde yerine getirmediği sonucuna vardı.

Manchester City, söz konusu karara 1 Ekim 2026'da resmen itiraz etti. Kulüp, kararda hukuki ve maddi hatalar bulunduğunu öne sürerken hakkındaki suçlamaları reddetti ve iddialara karşı güçlü kanıtlara sahip olduğunu savundu.

MANCHESTER CITY'Yİ HANGİ CEZALAR BEKLİYOR?

İtiraz sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Manchester City hakkında uygulanabilecek yaptırımlar da netlik kazanacak. Dosyanın sonucuna göre kulübün bazı yöneticilerinin sahiplik veya yöneticilik görevlerinden men edilmesi ihtimali değerlendirilebilecek.

Süreçte kulübün sahibi Şeyh Mansur'un Manchester City'yi satmaya zorlanabileceği ihtimali de gündeme geldi. Ancak olası yaptırımlara ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

İtirazın nasıl sonuçlanacağı ve kulüp hakkında hangi yaptırımların uygulanacağı, İngiliz futbolunun son yıllardaki en dikkat çekici disiplin süreçlerinden birinde belirleyici olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.