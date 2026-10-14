Manchester United karıştı: Ceza kapıda!

Manchester United, bu sezon yine aradığını bulamıyor! İngiliz temsilcisi, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Atletico Madrid maçının ardından Lisandro Martinez'in açıklamaları dikkat çekti. Arjantinli savunma oyuncusu, "Geçen sezon harika bir performans sergiledik. Şimdi ise daha fazlasını bekliyoruz." dedi.
Manchester United kadrosunun Şampiyonlar Ligi seviyesinde olup olmadığı ve yaz transfer döneminde daha fazla yatırım bekleyip beklemediği sorulan Arjantinli futbolcu, "Evet, kesinlikle. Yüzde yüz. Sportif direktörümüzden (Jason Wilcox) daha fazlasını bekliyordum. Susmayacağım! Bir kulüp olarak daha hırslı olmak zorundayız. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan, Premier League şampiyonluğundan ve diğer büyük başarılardan çok daha fazla söz etmemiz gerekiyor." yanıtını verdi.
"TEKNİK DİREKTÖRÜ SUÇLAMAK KOLAY"
Teknik direktör Michael Carrick'e destek veren Martinez, eleştirilerinin yalnızca teknik heyet ve futbolcularla sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.
Martinez, "Carrick elinden geleni yapıyor. Teknik direktörü sürekli değiştirebilirsiniz. Peki ya diğer alanlar? Daha fazlasını söyleyemem." dedi.
Arjantinli savunmacı, "Teknik direktörü suçlamak kolay. Oyuncuları suçlamak da kolay. Ancak sorumluluğu olan diğer kişileri de görmemiz gerekiyor." sözleriyle kulüp yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürdü.
CARRICK: "BAZEN DUYGULAR KONTROLÜ ELE GEÇİRİR"
Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, Martinez'in açıklamalarıyla ilgili soruya temkinli bir yanıt verdi.
İngiliz teknik adam, "Onun açıklamalarını görmedim. Böyle bir maçın ardından hayal kırıklığıyla sahadan ayrıldığınızda bazen duygularınızın kontrolü ele geçirmesi mümkün. Şu anda bu konu hakkında yorum yapmamın doğru olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
Takım olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirten Carrick, "Hepimizin bu durumdan etkilendiğini düşünüyorum. Aslında düşünmüyorum, bundan kesinlikle eminim. Hepimiz bu durumun içindeyiz. Bunu farklı şekillerde gösteriyoruz. Ancak şu anda asıl yapmamız gereken birlik olmak ve bu zor dönemi hep birlikte atlatmak." dedi.
ROONEY: "BENCE SINIRI BİRAZ AŞTI"
Manchester United'ın eski yıldızı Wayne Rooney ise Lisandro Martinez'in açıklamalarına katılmadığını belirtti.
Karşılaşmadaki performansı olumlu değerlendiren Rooney, "Martinez'in yorumlarına katılmıyorum. Performansın fena olmadığını düşünüyorum. Hatta daha iyi olduğumuzu ve bazı olumlu işaretler gördüğümüzü söyleyebilirim." dedi.
Futbolcuların görüşlerini dile getirmesinin önemli olduğunu ancak Martinez'in çizgiyi aştığını savunan İngiliz futbol adamı, "Bir oyuncu olarak ben de her zaman düşüncelerimi açıkça ifade ederdim. Futbolcuların kendi fikirlerini söylemek istemelerini anlayabiliyorum. Ancak bence Martinez biraz fazla ileri gitti. Bu açıklamalar kulüp içinde kalmalıydı." ifadelerini kullandı.
"GİDECEK OYUNCULARDAN BİRİ KENDİSİ OLABİLİR"
Rooney, Martinez'in daha fazla transfer yapılması yönündeki talebine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
"Taraftarlar futbolcuların konuşmasını, kulübü önemsediklerini göstermesini istiyor. Martinez'in de kulübü önemsediği ve daha fazla oyuncuya yatırım yapılmasını istediği açık. Ancak dürüst olmak gerekirse, daha fazla transfer yapılırsa takımdan ayrılacak oyunculardan biri kendisi olabilir."
Martinez'in bireysel performansını da eleştiren Rooney, sözlerini şöyle tamamladı:
"Performansları yeterince iyi değildi. Ancak hücum hattının üst düzey oyuncularla güçlendirilmesi ve savunmaya yatırım yapılması konusunda bir bakıma haklı. Yine de bu açıklamaların belirli bir amaç doğrultusunda yapıldığı izlenimine kapıldım. Çünkü bana göre takımın performansı daha iyiydi ve söyledikleri sahadaki oyunu tam olarak yansıtmıyor."
CEZA İHTİMALİ!
The Athletic'te yer alan habere göre, kulüpteki durumdan Lisandro Martinez dışında rahatsız olan başka futbolcular da bulunuyor. Yönetimde de yaşanan süreçle ilgili rahatsızlık olduğu belirtildi.
Manchester United Yönetimi, ayrıca sözleri nedeniyle Lisandro Martinez hakkında para cezası ve yaptırım ihtimalini değerlendiriyor.
9 MAÇTA 2 GALİBİYET
Michael Carrick yönetimindeki Manchester United, bu sezon oynadığı 9 maçta yalnızca 2 galibiyet alabildi.
Manchester United kadrosunun Şampiyonlar Ligi seviyesinde olup olmadığı ve yaz transfer döneminde daha fazla yatırım bekleyip beklemediği sorulan Arjantinli futbolcu, "Evet, kesinlikle. Yüzde yüz. Sportif direktörümüzden (Jason Wilcox) daha fazlasını bekliyordum. Susmayacağım! Bir kulüp olarak daha hırslı olmak zorundayız. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan, Premier League şampiyonluğundan ve diğer büyük başarılardan çok daha fazla söz etmemiz gerekiyor." yanıtını verdi.
"TEKNİK DİREKTÖRÜ SUÇLAMAK KOLAY"
Teknik direktör Michael Carrick'e destek veren Martinez, eleştirilerinin yalnızca teknik heyet ve futbolcularla sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.
Martinez, "Carrick elinden geleni yapıyor. Teknik direktörü sürekli değiştirebilirsiniz. Peki ya diğer alanlar? Daha fazlasını söyleyemem." dedi.
Arjantinli savunmacı, "Teknik direktörü suçlamak kolay. Oyuncuları suçlamak da kolay. Ancak sorumluluğu olan diğer kişileri de görmemiz gerekiyor." sözleriyle kulüp yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürdü.
CARRICK: "BAZEN DUYGULAR KONTROLÜ ELE GEÇİRİR"
Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, Martinez'in açıklamalarıyla ilgili soruya temkinli bir yanıt verdi.
İngiliz teknik adam, "Onun açıklamalarını görmedim. Böyle bir maçın ardından hayal kırıklığıyla sahadan ayrıldığınızda bazen duygularınızın kontrolü ele geçirmesi mümkün. Şu anda bu konu hakkında yorum yapmamın doğru olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
Takım olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirten Carrick, "Hepimizin bu durumdan etkilendiğini düşünüyorum. Aslında düşünmüyorum, bundan kesinlikle eminim. Hepimiz bu durumun içindeyiz. Bunu farklı şekillerde gösteriyoruz. Ancak şu anda asıl yapmamız gereken birlik olmak ve bu zor dönemi hep birlikte atlatmak." dedi.
ROONEY: "BENCE SINIRI BİRAZ AŞTI"
Manchester United'ın eski yıldızı Wayne Rooney ise Lisandro Martinez'in açıklamalarına katılmadığını belirtti.
Karşılaşmadaki performansı olumlu değerlendiren Rooney, "Martinez'in yorumlarına katılmıyorum. Performansın fena olmadığını düşünüyorum. Hatta daha iyi olduğumuzu ve bazı olumlu işaretler gördüğümüzü söyleyebilirim." dedi.
Futbolcuların görüşlerini dile getirmesinin önemli olduğunu ancak Martinez'in çizgiyi aştığını savunan İngiliz futbol adamı, "Bir oyuncu olarak ben de her zaman düşüncelerimi açıkça ifade ederdim. Futbolcuların kendi fikirlerini söylemek istemelerini anlayabiliyorum. Ancak bence Martinez biraz fazla ileri gitti. Bu açıklamalar kulüp içinde kalmalıydı." ifadelerini kullandı.
"GİDECEK OYUNCULARDAN BİRİ KENDİSİ OLABİLİR"
Rooney, Martinez'in daha fazla transfer yapılması yönündeki talebine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
"Taraftarlar futbolcuların konuşmasını, kulübü önemsediklerini göstermesini istiyor. Martinez'in de kulübü önemsediği ve daha fazla oyuncuya yatırım yapılmasını istediği açık. Ancak dürüst olmak gerekirse, daha fazla transfer yapılırsa takımdan ayrılacak oyunculardan biri kendisi olabilir."
Martinez'in bireysel performansını da eleştiren Rooney, sözlerini şöyle tamamladı:
"Performansları yeterince iyi değildi. Ancak hücum hattının üst düzey oyuncularla güçlendirilmesi ve savunmaya yatırım yapılması konusunda bir bakıma haklı. Yine de bu açıklamaların belirli bir amaç doğrultusunda yapıldığı izlenimine kapıldım. Çünkü bana göre takımın performansı daha iyiydi ve söyledikleri sahadaki oyunu tam olarak yansıtmıyor."
CEZA İHTİMALİ!
The Athletic'te yer alan habere göre, kulüpteki durumdan Lisandro Martinez dışında rahatsız olan başka futbolcular da bulunuyor. Yönetimde de yaşanan süreçle ilgili rahatsızlık olduğu belirtildi.
Manchester United Yönetimi, ayrıca sözleri nedeniyle Lisandro Martinez hakkında para cezası ve yaptırım ihtimalini değerlendiriyor.
9 MAÇTA 2 GALİBİYET
Michael Carrick yönetimindeki Manchester United, bu sezon oynadığı 9 maçta yalnızca 2 galibiyet alabildi.