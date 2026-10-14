Archie Brown'dan maç öncesi transfer yanıtı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'ya konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertlilerin İngiliz futbolcusu Archie Brown, The Sun'a açıklamalarda bulundu.
Brown, Aston Villa deplasmanının kendisi için taşıdığı önemi anlatırken Premier Lig ve İngiltere Milli Takımı hedeflerine de değindi.
"PATLAMIŞ MISIR GETİRMELERİNİ SÖYLEYECEĞİM"
Villa Park'ın büyüdüğü yere yakın olduğunu belirten Archie Brown, karşılaşmada sevdiklerinin de tribünde olacağını söyledi.
İngiliz futbolcu, "Villa Park, büyüdüğüm yere sadece 20 dakika uzaklıkta, bu yüzden tüm sevdiklerimin tribünde olması gerçekten çok güzel olacak. Umarım onlara güzel bir gösteri sunabilirim, onlara patlamış mısır getirmelerini söyleyeceğim!" ifadelerini kullandı.
PREMIER LİG İHTİMALİNE YANIT VERDİ
Gelecekte Premier Lig'de forma giyme ihtimali hakkında da konuşan Brown, İngiltere'deki futbolu yakından takip ettiğini belirtti.
Brown, "Premier Lig'de oynayan arkadaşlarım var. Ve tabii ki, bu lig dünyanın en iyi ligi olmasa da en iyilerinden biri. Ben bir İngilizim, bu yüzden gelişmeleri her zaman takip ediyorum. Bence gelecekte doğru kulüp ve doğru an gelirse, ne olacağını kimse bilemez." dedi.
"MİLLİ TAKIM İÇİN HAZIR OLDUĞUMU GÖSTERMEK İSTİYORUM"
Şampiyonlar Ligi'nde göstereceği performansın İngiltere Milli Takımı'na seçilme hedefi açısından önemli olduğunu vurgulayan 24 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:
"Şampiyonlar Ligi, kulüp futbolunun zirvesidir. Eğer o seviyede performans göstermeyi başarabilirsem, umarım bu, milli takım teknik direktörlerine 'evet, bu oyuncu milli takım için oynamaya hazır' mesajını verir."
Brown, sözlerine şöyle devam etti:
"Kendime ve yapabileceklerime inanıyorum. Sadece performansımı sürdürmem gerekiyor. Futboldan ne isterseniz isteyin, ister milli takıma seçilmek olsun, ister başka bir şey, tek cevap iyi oynamaktır."
İngiliz oyuncu, "Futbolun zirvesi, ülkenizi temsil etmektir. Önümde çok çalışmam gereken yol var ve Allah'ın izniyle, eninde sonunda oraya ulaşacağım." diyerek milli takım hedefinin altını çizdi.
"MASON'A KARŞI OYNAYARAK BÜYÜDÜM"
Takım arkadaşı Mason Greenwood ile uzun yıllardır tanıştığını belirten Archie Brown, İngiltere'deki altyapı dönemlerinde birbirlerine rakip olduklarını anlattı.
Brown, "Mason'a karşı oynayarak büyüdüm. Ben Derby'de, o ise Manchester United'da oynadı. Yaklaşık 15 yaşından bu yana birbirimize karşı oynuyorduk." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'deki takım ortamını da değerlendiren İngiliz futbolcu, "Gerçekten çok iyi, birbirine bağlı bir grubuz. Karakterler açısından iyi bir dengeye sahibiz. Onun İngiliz olması nedeniyle daha iyi anlaştığımız anlamına gelmiyor. Futbol uluslararası bir dil, bu yüzden iletişim kurmanın yollarını buluyoruz." dedi.
"GREENWOOD BİR ANDA SİHİR YARATABİLİR"
Mason Greenwood'un yeteneklerinden övgüyle söz eden Brown, takım arkadaşının maçın gidişatını değiştirebilecek bir futbolcu olduğunu söyledi.
İngiliz oyuncu, "O, inanılmaz bir oyuncu. Bence herkes onun kalitesini biliyor ve buraya geldiği anda bunu hemen gördük. O, yoktan bir şeyler yaratabilen bir oyuncu. Bu tür oyunculara pek rastlanmıyor." şeklinde konuştu.
Archie Brown, Greenwood hakkındaki sözlerini şöyle tamamladı:
"Maç içinde sessiz kaldığınızda ve çok pozisyon üretemediğinizde, bir anda sihir yaratabilir."
Brown, Aston Villa deplasmanının kendisi için taşıdığı önemi anlatırken Premier Lig ve İngiltere Milli Takımı hedeflerine de değindi.
"PATLAMIŞ MISIR GETİRMELERİNİ SÖYLEYECEĞİM"
Villa Park'ın büyüdüğü yere yakın olduğunu belirten Archie Brown, karşılaşmada sevdiklerinin de tribünde olacağını söyledi.
İngiliz futbolcu, "Villa Park, büyüdüğüm yere sadece 20 dakika uzaklıkta, bu yüzden tüm sevdiklerimin tribünde olması gerçekten çok güzel olacak. Umarım onlara güzel bir gösteri sunabilirim, onlara patlamış mısır getirmelerini söyleyeceğim!" ifadelerini kullandı.
PREMIER LİG İHTİMALİNE YANIT VERDİ
Gelecekte Premier Lig'de forma giyme ihtimali hakkında da konuşan Brown, İngiltere'deki futbolu yakından takip ettiğini belirtti.
Brown, "Premier Lig'de oynayan arkadaşlarım var. Ve tabii ki, bu lig dünyanın en iyi ligi olmasa da en iyilerinden biri. Ben bir İngilizim, bu yüzden gelişmeleri her zaman takip ediyorum. Bence gelecekte doğru kulüp ve doğru an gelirse, ne olacağını kimse bilemez." dedi.
"MİLLİ TAKIM İÇİN HAZIR OLDUĞUMU GÖSTERMEK İSTİYORUM"
Şampiyonlar Ligi'nde göstereceği performansın İngiltere Milli Takımı'na seçilme hedefi açısından önemli olduğunu vurgulayan 24 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:
"Şampiyonlar Ligi, kulüp futbolunun zirvesidir. Eğer o seviyede performans göstermeyi başarabilirsem, umarım bu, milli takım teknik direktörlerine 'evet, bu oyuncu milli takım için oynamaya hazır' mesajını verir."
Brown, sözlerine şöyle devam etti:
"Kendime ve yapabileceklerime inanıyorum. Sadece performansımı sürdürmem gerekiyor. Futboldan ne isterseniz isteyin, ister milli takıma seçilmek olsun, ister başka bir şey, tek cevap iyi oynamaktır."
İngiliz oyuncu, "Futbolun zirvesi, ülkenizi temsil etmektir. Önümde çok çalışmam gereken yol var ve Allah'ın izniyle, eninde sonunda oraya ulaşacağım." diyerek milli takım hedefinin altını çizdi.
"MASON'A KARŞI OYNAYARAK BÜYÜDÜM"
Takım arkadaşı Mason Greenwood ile uzun yıllardır tanıştığını belirten Archie Brown, İngiltere'deki altyapı dönemlerinde birbirlerine rakip olduklarını anlattı.
Brown, "Mason'a karşı oynayarak büyüdüm. Ben Derby'de, o ise Manchester United'da oynadı. Yaklaşık 15 yaşından bu yana birbirimize karşı oynuyorduk." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'deki takım ortamını da değerlendiren İngiliz futbolcu, "Gerçekten çok iyi, birbirine bağlı bir grubuz. Karakterler açısından iyi bir dengeye sahibiz. Onun İngiliz olması nedeniyle daha iyi anlaştığımız anlamına gelmiyor. Futbol uluslararası bir dil, bu yüzden iletişim kurmanın yollarını buluyoruz." dedi.
"GREENWOOD BİR ANDA SİHİR YARATABİLİR"
Mason Greenwood'un yeteneklerinden övgüyle söz eden Brown, takım arkadaşının maçın gidişatını değiştirebilecek bir futbolcu olduğunu söyledi.
İngiliz oyuncu, "O, inanılmaz bir oyuncu. Bence herkes onun kalitesini biliyor ve buraya geldiği anda bunu hemen gördük. O, yoktan bir şeyler yaratabilen bir oyuncu. Bu tür oyunculara pek rastlanmıyor." şeklinde konuştu.
Archie Brown, Greenwood hakkındaki sözlerini şöyle tamamladı:
"Maç içinde sessiz kaldığınızda ve çok pozisyon üretemediğinizde, bir anda sihir yaratabilir."