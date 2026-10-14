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Kawhi, Raptors'a etkili döndü: "Yeniden oynamak çok keyifliydi"

Kawhi Leonard, 2019'dan bu yana ilk kez Toronto Raptors formasıyla sahaya çıktığı maçta 21 sayı kaydetti ve Knicks karşısındaki farklı galibiyete öncülük etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Ekim 2026 13:54 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026 13:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Kawhi, Raptors'a etkili döndü: 'Yeniden oynamak çok keyifliydi'
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Kawhi Leonard, 2019'dan bu yana ilk kez Toronto Raptors formasıyla sahaya çıktığı maçta 21 sayı kaydetti ve Knicks karşısındaki farklı galibiyete öncülük etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Toronto Raptors, salı günü oynanan hazırlık maçında New York Knicks'i 148-98 mağlup ederken Kawhi Leonard da eski takımındaki ikinci dönemine etkili bir başlangıç yaptı.

Takımın ilk iki hazırlık maçını kaçıran Leonard, Toronto'yu şampiyonluğa taşıdığı 2019 yılından bu yana ilk kez Raptors formasıyla sahaya çıktı.

Yalnızca 17 dakika oynayan yıldız forvet, 12'de 6 saha içi isabeti ve dört üçlükle 21 sayı üreterek karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Leonard ayrıca 5 ribaund ve 2 top çalma kaydetti.

Maçın ardından yeniden Raptors forması giymenin nasıl hissettirdiği sorulan Leonard, şu ifadeleri kullandı:

"Harikaydı. Taraftarlar maçın içindeydi. Yorulmak, koçun oyunları söylemesi ve sahada oynarken öğrenmek... Bunların hepsi çok iyi bir hazırlık.

Sahaya çıkıp yorulmak istiyordum. Hâlâ daha iyi bir fiziksel seviyeye ulaşmak istiyorum ama oynamak çok keyifliydi."

Toronto taraftarlarının önünde yeniden boy gösteren Leonard, kulüpteki ikinci döneminin ilk maçında hem hücum hem de savunmadaki katkısıyla dikkat çekti.

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