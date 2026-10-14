Lamine Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona, deplasmanda Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından İspanyol bir gazeteci, Lamine Yamal'a, Lemina ile ilgili bir soru yöneltti.
Gazetecinin "Lemina artık seni kesin tanıyordur" sözlerine Yamal, herhangi bir açıklama yapmadan yalnızca gülümseyerek karşılık verdi.
DAHA SONRA PAYLAŞIM YAPTI
Lamine Yamal, maçtan sonra çarşamba günü ise maçın oyuncusu ödülüyle bir paylaşım yaptı ve, "Şimdi kim olduğumu biliyor mu?" ifadelerini kullandı. Yamal'ın, paylaşımında hayalet emojisi kullanması da dikkat çekti.
RAPHINHA'DAN DA PAYLAŞIM
Barcelona'da sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyen Raphinha da Yamal'ın paylaşımına yorum yaptı. Brezilyalı yıldız, "Sanırım şimdi seni tanıyor." yorumunda bulundu.
Fermin Lopez ise Yamal'ın paylaşımına, "Şimdi kim olduğunu biliyordur diye düşünüyorum." yorumunu gönderdi.
LEMINA CEVAP VERDİ
Lemina ise daha sonra, "Tabii ki biliyorum, benim küçüğüm senin için deli oluyor. Tebrikler." paylaşımı yaptı. Deneyimli oyuncu, bu paylaşımına gülücük emojileri de ekledi.
NELER YAŞANDI?
Lemina, geçen yıl, "Lamine Yamal mı, Leroy Sane mi?" sorusuna Lemina esprili bir şekilde "Bir dakika! Lamine Yamal da kim? Ben sadece Sane'yi tanıyorum, Lamine Yamal diye birini tanımıyorum." demişti.
Gabonlu orta saha oyuncusu, Barcelona maçı öncesi ise, "Şaka eğlence amaçlı, oyunun bir parçası. Saygısızlık içeren bir şey yok. Şimdi şov zamanı! GALA MOMENTUM" paylaşımı yapmıştı.
Gazetecinin "Lemina artık seni kesin tanıyordur" sözlerine Yamal, herhangi bir açıklama yapmadan yalnızca gülümseyerek karşılık verdi.
DAHA SONRA PAYLAŞIM YAPTI
Lamine Yamal, maçtan sonra çarşamba günü ise maçın oyuncusu ödülüyle bir paylaşım yaptı ve, "Şimdi kim olduğumu biliyor mu?" ifadelerini kullandı. Yamal'ın, paylaşımında hayalet emojisi kullanması da dikkat çekti.
RAPHINHA'DAN DA PAYLAŞIM
Barcelona'da sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyen Raphinha da Yamal'ın paylaşımına yorum yaptı. Brezilyalı yıldız, "Sanırım şimdi seni tanıyor." yorumunda bulundu.
Fermin Lopez ise Yamal'ın paylaşımına, "Şimdi kim olduğunu biliyordur diye düşünüyorum." yorumunu gönderdi.
LEMINA CEVAP VERDİ
Lemina ise daha sonra, "Tabii ki biliyorum, benim küçüğüm senin için deli oluyor. Tebrikler." paylaşımı yaptı. Deneyimli oyuncu, bu paylaşımına gülücük emojileri de ekledi.
NELER YAŞANDI?
Lemina, geçen yıl, "Lamine Yamal mı, Leroy Sane mi?" sorusuna Lemina esprili bir şekilde "Bir dakika! Lamine Yamal da kim? Ben sadece Sane'yi tanıyorum, Lamine Yamal diye birini tanımıyorum." demişti.
Gabonlu orta saha oyuncusu, Barcelona maçı öncesi ise, "Şaka eğlence amaçlı, oyunun bir parçası. Saygısızlık içeren bir şey yok. Şimdi şov zamanı! GALA MOMENTUM" paylaşımı yapmıştı.
MARCA'DAN LEMINA'YA YAMAL GÖNDERMESİ! TIKLA!
'Lemina artık seni tanıyordur' sözlerine Yamal'ın tepkisi! https://t.co/coH3SZRu1o
— Sporxtv (@sporxtv) October 14, 2026