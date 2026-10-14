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Lamine Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın Galatasaray maçı sonrası Lemina ile ilgili gelen soruya verdiği tepki dikkat çekti. Yamal, daha sonra ise sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Lemina'dan da Yamal'a cevap verdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Ekim 2026 12:27 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026 13:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Lamine Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona, deplasmanda Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından İspanyol bir gazeteci, Lamine Yamal'a, Lemina ile ilgili bir soru yöneltti.

Gazetecinin "Lemina artık seni kesin tanıyordur" sözlerine Yamal, herhangi bir açıklama yapmadan yalnızca gülümseyerek karşılık verdi.

DAHA SONRA PAYLAŞIM YAPTI

Lamine Yamal, maçtan sonra çarşamba günü ise maçın oyuncusu ödülüyle bir paylaşım yaptı ve, "Şimdi kim olduğumu biliyor mu?" ifadelerini kullandı. Yamal'ın, paylaşımında hayalet emojisi kullanması da dikkat çekti.



RAPHINHA'DAN DA PAYLAŞIM

Barcelona'da sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyen Raphinha da Yamal'ın paylaşımına yorum yaptı. Brezilyalı yıldız, "Sanırım şimdi seni tanıyor." yorumunda bulundu.

Fermin Lopez ise Yamal'ın paylaşımına, "Şimdi kim olduğunu biliyordur diye düşünüyorum." yorumunu gönderdi. 



LEMINA CEVAP VERDİ

Lemina ise daha sonra, "Tabii ki biliyorum, benim küçüğüm senin için deli oluyor. Tebrikler." paylaşımı yaptı. Deneyimli oyuncu, bu paylaşımına gülücük emojileri de ekledi.



NELER YAŞANDI?

Lemina, geçen yıl, "Lamine Yamal mı, Leroy Sane mi?" sorusuna Lemina esprili bir şekilde "Bir dakika! Lamine Yamal da kim? Ben sadece Sane'yi tanıyorum, Lamine Yamal diye birini tanımıyorum." demişti.

Gabonlu orta saha oyuncusu, Barcelona maçı öncesi ise, "Şaka eğlence amaçlı, oyunun bir parçası. Saygısızlık içeren bir şey yok. Şimdi şov zamanı! GALA MOMENTUM" paylaşımı yapmıştı.

MARCA'DAN LEMINA'YA YAMAL GÖNDERMESİ! TIKLA!



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