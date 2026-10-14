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Galatasaray'ın gol iptali doğru mu?

Eski hakemler, Galatasaray'ın Barcelona maçında iptal edilen golünü değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Ekim 2026 10:17 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026 10:20
Haber: Sporx.com
Galatasaray'ın gol iptali doğru mu?
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Galatasaray ile Barcelona arasındaki maçta sarı-kırmızılılar adına adeta bir kader anı yaşandı! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray, sahasında ağırladığı Barcelona karşısında 34. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 2-0'ı buldu ancak bu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İptal edilen gol tartışmalara neden oldu.

Eski hakemler; Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu ve Deniz Çoban, yazılarında bu pozisyonu değerlendirdi. İşte yapılan yorumlar:

Ahmet Çakar: "Gol haklı bir şekilde iptal edildi, Osimhen kafayı vurduğunda Barış Alper belki bir karış ayağıyla ofsayttaydı." [Sabah]

Mustafa Çulcu: "Son dokunan Barış ofsayt olunca iptal edilen gol, Galatasaray adına maçın kırılma anı oldu." [Sabah]

"YÜZDE YÜZ DOĞRU KARAR"

Deniz Çoban: "İtalyan hakem Marco Guida, Serie A tecrübesine yakışan son derece sakin bir maçı geride bıraktı. Sahada ne tansiyonu yükseltecek bir kart kararı ne de tartışmalı bir penaltı pozisyonu vardı. İki takım oyuncularının da birbirine ve oyuna duyduğu saygı, Guida'nın sahadaki yükünü tamamen hafifletti. İtalyan hakem tabiri caizse adeta "terlemeden" düdük çaldı. Gecenin hakemlik ve teknoloji açısından tek dikkat çekici anı, Galatasaray'ın iptal edilen golüydü.

Ekrana 3D yarı otomatik animasyon yerine eski usul iki boyutlu çizgilerin gelmesi kafaları karıştırmasın. Ceza alanındaki oyuncu kümelenmesinde vücut hatları iç içe geçtiğinde, yarı otomatik sistem uzuvları ayrıştıramaz ve böyle bir durumda geleneksel çizgi metoduna dönülür. Çizilen hat son derece netti; VAR uyarısı ve golün iptali kararı yüzde 100 doğruydu. Özetle; hakemin değil, futbolun ve sporcu saygısının öne çıktığı tertemiz bir Avrupa gecesi geride kaldı." [Fanatik]

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