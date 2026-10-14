Galatasaray'ın gol iptali doğru mu?

Ahmet Çakar: "Gol haklı bir şekilde iptal edildi, Osimhen kafayı vurduğunda Barış Alper belki bir karış ayağıyla ofsayttaydı." Mustafa Çulcu: "Son dokunan Barış ofsayt olunca iptal edilen gol, Galatasaray adına maçın kırılma anı oldu." Deniz Çoban: "VAR uyarısı ve golün iptali kararı %100 doğruydu." https://t.co/WAEHYMevxX



— Sporx (@sporx) October 14, 2026