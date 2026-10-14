Lucas Torreira'nıın büyük şanssızlığı!

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, lig ve Avrupa'da oynanan son iki maçta büyük şanssızlık yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Uruguaylı orta saha oyuncusu, ligde Kasımpaşa ile oynanan maçta VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Torreira, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçında ise ikinci yarıda sakatlık yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören deneyimli orta saha oyuncusu, cezası nedeniyle ligdeki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray'da bu sezon 9 maçta süre bulan Torreira, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
Torreira, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçında ise ikinci yarıda sakatlık yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören deneyimli orta saha oyuncusu, cezası nedeniyle ligdeki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray'da bu sezon 9 maçta süre bulan Torreira, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.