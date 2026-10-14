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Lucas Torreira'nıın büyük şanssızlığı!

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Kasımpaşa maçında kırmızı kart gördü ve Barcelona maçında sakatlık yaşayıp oyundan çıkmak zorunda kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Ekim 2026 10:34 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026 12:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Lucas Torreira'nıın büyük şanssızlığı!
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Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, lig ve Avrupa'da oynanan son iki maçta büyük şanssızlık yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Uruguaylı orta saha oyuncusu, ligde Kasımpaşa ile oynanan maçta VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Torreira, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçında ise ikinci yarıda sakatlık yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören deneyimli orta saha oyuncusu, cezası nedeniyle ligdeki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da bu sezon 9 maçta süre bulan Torreira, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

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