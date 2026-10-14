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Italiano'dan Hoffenheim maçı öncesi flaş karar

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hoffenheim karşılaşmasında rotasyona gitmeye hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Ekim 2026 10:25
Haber: Takvim
Italiano'dan Hoffenheim maçı öncesi flaş karar
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynanacak karşılaşmanın ilk 11'inde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan çalıştırıcının, pazartesi günü Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor maçını da düşünerek bazı oyuncularını dinlendirmeyi planladığı belirtildi.

İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK PLANI

Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Hoffenheim karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Vaclav Cerny'nin yerine sağ kanatta Poku'nun görev alması bekleniyor.

Orta sahada ise Kocaelispor maçında forma giyen Fabio Miretti'nin yerine Junior Olaitan'ın ilk 11'de başlamasının planlandığı öğrenildi.

VLAHOVIC'İN YERİNE OH

Italiano'nun hücum hattında da değişikliğe gitmesi gündemde. Güney Koreli golcü Oh'un, Dusan Vlahovic'in yerine ilk 11'de başlama ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Beşiktaş teknik heyetinin, Hoffenheim karşılaşmasındaki rotasyonla Trabzonspor maçı öncesinde bazı oyuncuları dinlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

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