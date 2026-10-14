Beşiktaş zorlu virajı geçiyor

Beşiktaş, Süper Lig'de 7 hafta sonunda topladığı 15 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların sezonun ilk bölümünde karşılaştığı rakiplerin ligdeki konumları dikkat çekiyor.
Beşiktaş, geride kalan 7 haftada ligin ilk 8 sırasında yer alan rakiplerinden 5'iyle karşı karşıya geldi.
5 MAÇTA 3 GALİBİYET
Siyah-beyazlılar, bu süreçte Alanyaspor, Çorum FK, Fenerbahçe, Amedspor ve Kocaelispor ile oynadı.
Çorum FK, Fenerbahçe ve Kocaelispor karşılaşmalarını kazanan Beşiktaş, Alanyaspor ve Amedspor'a ise mağlup oldu.
Böylece siyah-beyazlılar, söz konusu 5 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet çıkardı.
TRABZONSPOR MAÇIYLA ZORLU VİRAJ BİTİYOR
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak.
Siyah-beyazlılar, bu mücadeleyle birlikte ligin ilk 8 sırasında bulunan rakiplerinden 6'sıyla karşılaşmış olacak.
Trabzonspor deplasmanının ardından Beşiktaş'ın fikstüründe ligde orta ve alt sıralarda yer alan takımlar bulunuyor.
SADECE GALATASARAY KALACAK
Beşiktaş'ın ligin ilk 8 sırasında yer alan takımlar arasında henüz karşılaşmadığı tek rakibi Galatasaray olacak.
Siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'ı Süper Lig'in 13. haftasında sahasında ağırlayacak.
Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasını geride bıraktıktan sonra fikstürünün daha rahat bölümüne geçerek puan mücadelesini sürdürecek.
Beşiktaş, geride kalan 7 haftada ligin ilk 8 sırasında yer alan rakiplerinden 5'iyle karşı karşıya geldi.
5 MAÇTA 3 GALİBİYET
Siyah-beyazlılar, bu süreçte Alanyaspor, Çorum FK, Fenerbahçe, Amedspor ve Kocaelispor ile oynadı.
Çorum FK, Fenerbahçe ve Kocaelispor karşılaşmalarını kazanan Beşiktaş, Alanyaspor ve Amedspor'a ise mağlup oldu.
Böylece siyah-beyazlılar, söz konusu 5 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet çıkardı.
TRABZONSPOR MAÇIYLA ZORLU VİRAJ BİTİYOR
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak.
Siyah-beyazlılar, bu mücadeleyle birlikte ligin ilk 8 sırasında bulunan rakiplerinden 6'sıyla karşılaşmış olacak.
Trabzonspor deplasmanının ardından Beşiktaş'ın fikstüründe ligde orta ve alt sıralarda yer alan takımlar bulunuyor.
SADECE GALATASARAY KALACAK
Beşiktaş'ın ligin ilk 8 sırasında yer alan takımlar arasında henüz karşılaşmadığı tek rakibi Galatasaray olacak.
Siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'ı Süper Lig'in 13. haftasında sahasında ağırlayacak.
Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasını geride bıraktıktan sonra fikstürünün daha rahat bölümüne geçerek puan mücadelesini sürdürecek.