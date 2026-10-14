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Beşiktaş zorlu virajı geçiyor

Süper Lig'de 7 hafta sonunda 15 puanla ikinci sırada bulunan Beşiktaş, ilk 8'de yer alan rakiplerinden 5'iyle karşılaştı. Trabzonspor deplasmanıyla bu sayı 6'ya yükselecek. Siyah-beyazlıları bu karşılaşmanın ardından daha rahat bir fikstür bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Ekim 2026 10:58
Haber: Takvim
Beşiktaş zorlu virajı geçiyor
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Beşiktaş, Süper Lig'de 7 hafta sonunda topladığı 15 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların sezonun ilk bölümünde karşılaştığı rakiplerin ligdeki konumları dikkat çekiyor.

Beşiktaş, geride kalan 7 haftada ligin ilk 8 sırasında yer alan rakiplerinden 5'iyle karşı karşıya geldi.

5 MAÇTA 3 GALİBİYET

Siyah-beyazlılar, bu süreçte Alanyaspor, Çorum FK, Fenerbahçe, Amedspor ve Kocaelispor ile oynadı.

Çorum FK, Fenerbahçe ve Kocaelispor karşılaşmalarını kazanan Beşiktaş, Alanyaspor ve Amedspor'a ise mağlup oldu.

Böylece siyah-beyazlılar, söz konusu 5 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet çıkardı.

TRABZONSPOR MAÇIYLA ZORLU VİRAJ BİTİYOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak.

Siyah-beyazlılar, bu mücadeleyle birlikte ligin ilk 8 sırasında bulunan rakiplerinden 6'sıyla karşılaşmış olacak.

Trabzonspor deplasmanının ardından Beşiktaş'ın fikstüründe ligde orta ve alt sıralarda yer alan takımlar bulunuyor.

SADECE GALATASARAY KALACAK

Beşiktaş'ın ligin ilk 8 sırasında yer alan takımlar arasında henüz karşılaşmadığı tek rakibi Galatasaray olacak.

Siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'ı Süper Lig'in 13. haftasında sahasında ağırlayacak.

Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasını geride bıraktıktan sonra fikstürünün daha rahat bölümüne geçerek puan mücadelesini sürdürecek.

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