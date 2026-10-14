İşte Trabzonspor'un KuPS kadrosu!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS ile perşembe günü deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavililer, maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Trabzonspor'da antrenmanda sakatlanan Mustafa Eskihellaç ve Stefan Savic, maç kadrosuna alınmadı.
Bordo-mavililerde Chibuike Nwaiwu ve Sidny Cabral'ın da cezası bulunuyor.
Trabzonspor'da sakatlıkları süren Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu ve Ruslan Malinovskyi de kadroda yer almıyor.
İşte Trabzonspor'un kamp kadrosu:
Bordo-mavililerde Chibuike Nwaiwu ve Sidny Cabral'ın da cezası bulunuyor.
Trabzonspor'da sakatlıkları süren Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu ve Ruslan Malinovskyi de kadroda yer almıyor.
İşte Trabzonspor'un kamp kadrosu: