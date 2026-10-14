Emlak Konut'tan Avrupa'ya farklı başlangıç!

Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında konuk ettiği Polonya ekibi AZS UMCS Lublin'i 85-61 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 27-21 üstün bitiren İstanbul ekibi, devre sonunda soyunma odasına da 47-39 önde gitti.
Mücadelenin üçüncü çeyreğini de 68-47 önde bitiren Emlak Konut, karşılaşmadan 85-61'lik galibiyetle ayrıldı.
Mücadelenin üçüncü çeyreğini de 68-47 önde bitiren Emlak Konut, karşılaşmadan 85-61'lik galibiyetle ayrıldı.