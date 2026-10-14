Şampiyonlar Ligi'nde müthiş düello: 9 gol atıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında LASK Linz ile Liverpool karşı karşıya geldi. Raiffeisen Arena'da oynanan gol düellosunu konuk ekip Liverpool 6-3'lük skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Liverpool, 22. dakikada Rafael Araujo ile öne geçti. 125 milyon Euro'luk yeni transfer Bradley Barcola, 24 ve 37. dakikalarda attığı gollerle ilk yarının skorunu belirledi.
Ev sahibi LASK Linz, 63. dakikada Robert Ljubicic ile ilk golünü attı.
Bradley Barcola, 66. dakikada hat-trick yaptı. Lewis Koumar, Liverpool'un 6. golünü attı.
LASK Linz 74 ve 77. dakikalarda Florian Flecker ile maçın skorunu belirledi.
LIVERPOOL'DAN İKİDE İKİ
Liverpool, bu galibiyetle birlikte ikide iki yaparak puanını 6'ya yükseltti. LASK Linz ise henüz puanla tanışamadı.
GELECEK HAFTA...
Liverpool, bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında Villarreal'i konuk edecek. LASK Linz ise Sporting Lizbon deplasmanına gidecek.
125 milyon €'luk Bradley Barcola, Liverpool formasıyla ilk golünü attı. https://t.co/dEMO6pLqX2
— Sporx (@sporx) October 14, 2026
İkinci yarıya da hızlı başlayan Liverpool, Jeremie Frimpong ile farkı 4'e çıkardı.
Wirtz'in harika pasında yine Barcola sahnede! ⚽ https://t.co/Ku5FT7l06Q
— Sporx (@sporx) October 14, 2026
Ev sahibi LASK Linz, 63. dakikada Robert Ljubicic ile ilk golünü attı.
Bradley Barcola, 66. dakikada hat-trick yaptı. Lewis Koumar, Liverpool'un 6. golünü attı.
LASK Linz 74 ve 77. dakikalarda Florian Flecker ile maçın skorunu belirledi.
LIVERPOOL'DAN İKİDE İKİ
Liverpool, bu galibiyetle birlikte ikide iki yaparak puanını 6'ya yükseltti. LASK Linz ise henüz puanla tanışamadı.
GELECEK HAFTA...
Liverpool, bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında Villarreal'i konuk edecek. LASK Linz ise Sporting Lizbon deplasmanına gidecek.