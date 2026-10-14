EuroLeague'de Beşiktaş, Hapoel Tel Aviv'e kaybetti

Temsilcimiz Beşiktaş, EuroLeague'in beşinci haftasında İsrail'in Hapoel IBI takımına 100-82 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşma, güvenlik sebebiyle Bulgaristan'da oynandı.
Siyah-beyazlı ekip, böylece bu sezon organizasyondaki 3. mağlubiyetini yaşadı.
Hapoel IBI ise Avrupa Ligi'ndeki 3. galibiyetini aldı.
Salon: Arena 8888 Sofia
Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Jordi Aliaga (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya)
Hapoel IBI: Satoransky 5, Bryant 16, Coffey 15, Leday 15, Oturu 6, Blakeney 15, Wainright 6, Odiase 6, Micic 16, Caboclo
Beşiktaş: Dotson 5, Nowell 7, Brown 9, Omoruyi 12, Gabriel 10, Dejulius, Berk Uğurlu 4, Morgan 5, Wilbekin 9, Furkan Korkmaz 4, Zizic 17
1. Periyot: 22-18
Devre: 43-39
3. Periyot: 75-55
Beş faulle çıkan oyuncular: 32.38 Nowell (Beşiktaş), 39.55 Micic (Hapoel IBI)
Siyah-beyazlı ekip, böylece bu sezon organizasyondaki 3. mağlubiyetini yaşadı.
Hapoel IBI ise Avrupa Ligi'ndeki 3. galibiyetini aldı.
Salon: Arena 8888 Sofia
Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Jordi Aliaga (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya)
Hapoel IBI: Satoransky 5, Bryant 16, Coffey 15, Leday 15, Oturu 6, Blakeney 15, Wainright 6, Odiase 6, Micic 16, Caboclo
Beşiktaş: Dotson 5, Nowell 7, Brown 9, Omoruyi 12, Gabriel 10, Dejulius, Berk Uğurlu 4, Morgan 5, Wilbekin 9, Furkan Korkmaz 4, Zizic 17
1. Periyot: 22-18
Devre: 43-39
3. Periyot: 75-55
Beş faulle çıkan oyuncular: 32.38 Nowell (Beşiktaş), 39.55 Micic (Hapoel IBI)