Fenerbahçe'de maça saatler kala 3 sakatlık açıklaması

Fenerbahçe, Aston Villa karşılaşması öncesinde Marco Asensio, N'Golo Kanté ve Romelu Lukaku'nun sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Asensio ve Kante'nin diz bölgelerinde, Lukaku'nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edildiği belirtildi.
ASENSIO KADRODAN ÇIKARILDI
Yapılan değerlendirmelerin ardından Asensio'nun tedbir amaçlı kadroda yer almamasına karar verildiği, Kante ve Lukaku'nun ise maç kadrosuna dahil edildiği aktarıldı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Aston Villa karşılaşması öncesinde futbolcularımızın sağlık durumları, sağlık ekibimiz ve teknik heyetimiz tarafından değerlendirilmiştir.
Son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Marco Asensio ve N'Golo Kanté'nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku'nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edilmiştir.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Marco Asensio'nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına; N'Golo Kanté ve Romelu Lukaku'nun ise maç kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir." Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe, Aston Villa ile TSİ 22.00'de Villa Park'ta karşılaşacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Asensio ve Kante'nin diz bölgelerinde, Lukaku'nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edildiği belirtildi.
ASENSIO KADRODAN ÇIKARILDI
Yapılan değerlendirmelerin ardından Asensio'nun tedbir amaçlı kadroda yer almamasına karar verildiği, Kante ve Lukaku'nun ise maç kadrosuna dahil edildiği aktarıldı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Aston Villa karşılaşması öncesinde futbolcularımızın sağlık durumları, sağlık ekibimiz ve teknik heyetimiz tarafından değerlendirilmiştir.
Son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Marco Asensio ve N'Golo Kanté'nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku'nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edilmiştir.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Marco Asensio'nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına; N'Golo Kanté ve Romelu Lukaku'nun ise maç kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir." Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe, Aston Villa ile TSİ 22.00'de Villa Park'ta karşılaşacak.