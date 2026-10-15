Bodo/Glimt'ten Dortmund'a şok!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.
Aspmyra Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALİBİYET GOLÜ 52. DAKİKADA GELDİ
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda baskısını artıran Bodo/Glimt, 52. dakikada Fredrik Sjovold'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Kalan bölümde Borussia Dortmund'un beraberlik çabaları sonuç vermedi ve mücadele Bodo/Glimt'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
DORTMUND 3 PUANDA KALDI
Bu sonuçla Bodo/Glimt, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Borussia Dortmund ise ikinci maçında sahadan puansız ayrılarak 3 puanda kaldı.
Aspmyra Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALİBİYET GOLÜ 52. DAKİKADA GELDİ
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda baskısını artıran Bodo/Glimt, 52. dakikada Fredrik Sjovold'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Kalan bölümde Borussia Dortmund'un beraberlik çabaları sonuç vermedi ve mücadele Bodo/Glimt'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
DORTMUND 3 PUANDA KALDI
Bu sonuçla Bodo/Glimt, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Borussia Dortmund ise ikinci maçında sahadan puansız ayrılarak 3 puanda kaldı.