Keçiörengücü ile Iğdır FK yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Keçiörengücü ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Aktepe Stadı'nda oynanan mücadelede iki takım da fileleri havalandıramadı ve karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE PUANLAR PAYLAŞILDI
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda da iki takım aradığı golü bulamadı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
IĞDIR FK İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ
Bu sonucun ardından Iğdır FK puanını 20'ye yükselterek ligde ikinci sıraya yerleşti. Keçiörengücü ise 17 puana ulaştı ve beşinci sırada yer aldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda da iki takım aradığı golü bulamadı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
IĞDIR FK İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ
Bu sonucun ardından Iğdır FK puanını 20'ye yükselterek ligde ikinci sıraya yerleşti. Keçiörengücü ise 17 puana ulaştı ve beşinci sırada yer aldı.