UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Aston Villa'ya konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Villa Park'ta oynanan mücadelede sarı-lacivertli ekip 6-0 mağlup oldu.
Aston Villa, mücadelenin 12. dakikasında Johan Manzambi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Lig aşamasının ilk haftasında Roma ile sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte 1 puanda kaldı. İlk hafta deplasmanda Club Brugge'u 3-2 yenen Aston Villa ise 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti.
Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, 20 Ekim Salı günü Slavia Prag'ı konuk edecek. Aston Villa ise 21 Ekim Çarşamba günü Viking'i ağırlayacak.
TRİBÜNLER İSMAİL KARTAL'I İSTİFAYA DAVET ETTİ
Fenerbahçeli taraftarlar, farkın açılmasının ardından teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti.
Müsabakanın 78. dakikasında sarı-lacivertli tribünler, İsmail Kartal'a tepki göstererek deneyimli çalıştırıcının istifasını istedi.
BU SEZON İLK KEZ KALESİNDE 2'DEN FAZLA GOL GÖRDÜ
Fenerbahçe, bu sezon ilk kez kalesinde 2'nin üzerinde gol gördü.
İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Aston Villa maçı öncesinde ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7'şer olmak üzere toplam 14 resmi müsabakaya çıktı.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6, lig aşamasında ise 1 maç oynayan Fenerbahçe, bu mücadelelerde kalesinde en fazla 1 gol gördü.
Fenerbahçe, ligde ise mağlup olduğu 2 karşılaşmada da kalesinde 2'şer gol görmüştü.
Sarı-lacivertliler, bu sezon 15. resmi maçına Aston Villa deplasmanında çıkarken, kalesinde 6 gol gördü.
YAKLAŞIK 3 YIL SONRA YİNE AVRUPA'DA
Fenerbahçe, yaklaşık 3 yıl sonra yine bir Avrupa maçında farklı mağlubiyet yaşadı.
2023-2024 sezonunda 30 Kasım 2023 tarihinde yine teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Nordsjaelland'a konuk olan sarı-lacivertliler, rakibine 6-1 mağlup olmuştu.
Fenerbahçe, yaklaşık 3 yıl sonra bu kez Aston Villa deplasmanında kalesinde 6 gol gördü.
ASTON VILLA'YA YİNE MAĞLUP
Fenerbahçe, Aston Villa ile yaptığı 4. maçında da mağlubiyet yaşadı.
1977-1978 sezonunda UEFA Kupası'nda eşleşen iki takımın mücadelesinde 14 Eylül 1977'de oynanan maçı Aston Villa sahasında 4-0 kazandı. 28 Eylül 1977'de İstanbul'da oynanan rövanş müsabakasından da İngiliz ekibi 2-0 galip ayrıldı.
İki takım geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşti. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Aston Villa 1-0 galip tamamladı.
İki takımın arasındaki 4. maçı da Aston Villa 6-0 kazanırken, sarı-lacivertliler rakibine gol atamadan 4. yenilgisini yaşadı.
İSMAİL YÜKSEK'İN TOP KAYIPLARI PAHALIYA MAL OLDU
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, ilk yarıda yaptığı top kayıplarıyla tepki topladı.
Sarı-lacivertli takım ilk yarıda kalesinde 3 gol görürken, bu gollerin 2'si İsmail Yüksek'in top kayıplarıyla geldi.
Öte yandan İsmail, Aston Villa'nın penaltıdan attığı 4. golde penaltıya sebebiyet veren müdahaleyi yaptı.
İSMAİL KARTAL, 70'TE 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 69. dakikada Aston Villa'nın 4-0 öne geçmesinin ardından değişikliğe gitti.
Deneyimli çalıştırıcı, 3 değişiklik birden yaparken, Greenwood'un yerine Nene, Muric'in yerine Lukaku, İsmail Yüksek'in yerine ise Bartuğ Elmaz oyuna dahil edildi.
OĞUZ DİREĞİ GEÇEMEDİ
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Oğuz Aydın, önemli bir pozisyonda direğe takıldı.
İlk yarının sarı-lacivertliler adına en etkili performansına imza atan Oğuz'un 34. dakikadaki şutunda top üst direğe çarparak auta gitti.
GREENWOOD'A İNGİLİZ TRİBÜNLERİNDEN TEPKİ
Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, Aston Villa deplasmanında tepki gördü.
Yıldız oyuncu, topu ayağına her aldığında Aston Villa taraftarı ıslıklarla oyuncuya tepki gösterdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada Aston Villa öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe atışında ön direkte Guendouzi'nin iyi uzaklaştıramadığı top, penaltı noktası civarındaki Manzambi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonra şutunda Skriniar'a çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
15. dakikada sağdan İrfan Can Kahveci'nin ortasında altıpasın solundaki Muric'in kafa vuruşunda, kaleci Suzuki iki hamlede topu kontrol etti.
17. dakikada Oğuz Aydın'ın ara pasında kaleci Suzuki'yle karşı karşıya kalan Muric'in vuruşunda, Suzuki meşin yuvarlağı ayaklarıyla önledi.
31. dakikada Aston Villa ikinci golü buldu. Orta alanda Muric ile İsmail Yüksek'in hatasında araya giren ve topu kazanan Kamara, meşin yuvarlağı ceza yayı sağ çaprazındaki Jackson'a aktardı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda, top ağlara gitti: 2-0.
34. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin pasında soldan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın şutunda, top üst direkten auta çıktı.
39. dakikada Aston Villa farkı 3'e çıkardı. Orta alandaki İsmail Yüksek'in top kaybında Jackson, ceza sahasının sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluştu. Bu futbolcu, uzak direğe doğru yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0.
İlk yarı, Aston Villa'nın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta İrfan Can Kahveci ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Skriniar'ın kafa vuruşunda, kaleci Suzuki topu kontrol etti.
52. dakikada orta alanda topu kapan Mbaye'nin pasında meşin yuvarlakla buluşan McGinn, ceza sahası dışından sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Ederson bu pozisyonda gole izin vermedi.
66. dakikada Aston Villa hızlı çıktı. Greenwood'un kullandığı serbest vuruşta barajdan dönen topu kapan Jackson, savunmanın arkasına sarkan Mbaye'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, Ederson topu önledi.
67. dakikada Aston Villa penaltı kazandı. Mbaye'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Manzambi, İsmail Yüksek'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ivan Kruzliak, penaltı noktasını gösterdi. 68'inci dakikada penaltıda topun başına Barkley geldi. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 4-0.
72. dakikada Aston Villa bir gol daha buldu. Sol kanatta topla buluşan Mbaye, ceza yayı üzerindeki Barkley'e pasını aktardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda Bartuğ'a çarpan top, kaleci Ederson'u kontrpiyede bırakarak köşeden ağlarla buluştu: 5-0.
85. dakikada sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Suzuki meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
90. dakikada fark 6'ya çıktı. Sağ kanatta topla buluşan McGinn, ceza sahasına girip arka direkte boş pozisyondaki Abraham'a pasını aktardı. Bu futbolcu, topu boş kaleye gönderdi: 6-0.
Karşılaşma, Aston Villa'nın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Stat: Villa Park
Hakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor (Slovakya)
Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka, Lindelöf, Pau Torres, Cash, Mbaye (Dk. 79 Garnacho), Manzambi (Dk. 73 Gomes), Barkley (Dk. 83 Goretzka), Kamara (Dk. 73 Alysson), McGinn, Jackson (Dk. 79 Abraham)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, İsmail Yüksek (Dk. 69 Bartuğ Elmaz), Guendouzi, Greenwood (Dk. 69 Nene), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Muric (Dk. 69 Lukaku)
Goller: Dk. 12 Manzambi, Dk. 31 ve 39 Jackson, Dk. 68 (Penaltıdan) ve Dk. 72 Barkley, Dk. 90 Abraham (Aston Villa)
Sarı kartlar: Dk. 42 Guendouzi, Dk. 78 Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
Aston Villa, mücadelenin 12. dakikasında Johan Manzambi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
İngiliz ekibi, karşılaşmanın 31 ve 39. dakikalarda Nicolas Jackson'ın bulduğu gollerle skoru 3-0'a getirdi.
Şanssız an; Manzambi'nin şutu Skriniar'a çarptı ve Aston Villa 1-0 öne geçti. https://t.co/Fe3sdFOwha
— Sporx (@sporx) October 14, 2026
Orta sahada basit top kaybı sonrası Fenerbahçe 2-0 geriye düştü. https://t.co/Jefj30dpUI
— Sporx (@sporx) October 14, 2026
İlk yarı, Aston Villa'nın 3-0 üstünlüğüyle tamamlanırken ev sahibi ekipte Ross Barkley,68. dakikada penaltıdan Fenerbahçe ağlarını havalandırdı ve fark 4'e çıktı.
Nicolas Jackson, Aston Villa'yı 3-0 öne geçirdi. #UCL https://t.co/dTVzk1NX6B
— TRT Spor (@trtspor) October 14, 2026
Aston Villa'da Ross Barkley, 72. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 5-0'a getirdi.
Ross Barkley, penaltıda hata yapmadı. https://t.co/yxSEDSZs6K
— Sporx (@sporx) October 14, 2026
Dakikalar 90'ı gösterdiğinde ise Tammy Abraham, ev sahibi ekibin 6. golünü kaydeden isim oldu.
Ross Barkley'in vuruşunda savunmaya çarpan top ağlara gitti. https://t.co/iX0NrdvzAa
— Sporx (@sporx) October 14, 2026
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertli temsilcimiz, Villa Park'tan 6-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Aston Villa ise 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Tammy Abraham'ın golü. https://t.co/lwLBifmPad
— Sporx (@sporx) October 14, 2026
Lig aşamasının ilk haftasında Roma ile sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte 1 puanda kaldı. İlk hafta deplasmanda Club Brugge'u 3-2 yenen Aston Villa ise 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti.
Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, 20 Ekim Salı günü Slavia Prag'ı konuk edecek. Aston Villa ise 21 Ekim Çarşamba günü Viking'i ağırlayacak.
TRİBÜNLER İSMAİL KARTAL'I İSTİFAYA DAVET ETTİ
Fenerbahçeli taraftarlar, farkın açılmasının ardından teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti.
Müsabakanın 78. dakikasında sarı-lacivertli tribünler, İsmail Kartal'a tepki göstererek deneyimli çalıştırıcının istifasını istedi.
BU SEZON İLK KEZ KALESİNDE 2'DEN FAZLA GOL GÖRDÜ
Fenerbahçe, bu sezon ilk kez kalesinde 2'nin üzerinde gol gördü.
İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Aston Villa maçı öncesinde ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7'şer olmak üzere toplam 14 resmi müsabakaya çıktı.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6, lig aşamasında ise 1 maç oynayan Fenerbahçe, bu mücadelelerde kalesinde en fazla 1 gol gördü.
Fenerbahçe, ligde ise mağlup olduğu 2 karşılaşmada da kalesinde 2'şer gol görmüştü.
Sarı-lacivertliler, bu sezon 15. resmi maçına Aston Villa deplasmanında çıkarken, kalesinde 6 gol gördü.
YAKLAŞIK 3 YIL SONRA YİNE AVRUPA'DA
Fenerbahçe, yaklaşık 3 yıl sonra yine bir Avrupa maçında farklı mağlubiyet yaşadı.
2023-2024 sezonunda 30 Kasım 2023 tarihinde yine teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Nordsjaelland'a konuk olan sarı-lacivertliler, rakibine 6-1 mağlup olmuştu.
Fenerbahçe, yaklaşık 3 yıl sonra bu kez Aston Villa deplasmanında kalesinde 6 gol gördü.
ASTON VILLA'YA YİNE MAĞLUP
Fenerbahçe, Aston Villa ile yaptığı 4. maçında da mağlubiyet yaşadı.
1977-1978 sezonunda UEFA Kupası'nda eşleşen iki takımın mücadelesinde 14 Eylül 1977'de oynanan maçı Aston Villa sahasında 4-0 kazandı. 28 Eylül 1977'de İstanbul'da oynanan rövanş müsabakasından da İngiliz ekibi 2-0 galip ayrıldı.
İki takım geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşti. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Aston Villa 1-0 galip tamamladı.
İki takımın arasındaki 4. maçı da Aston Villa 6-0 kazanırken, sarı-lacivertliler rakibine gol atamadan 4. yenilgisini yaşadı.
İSMAİL YÜKSEK'İN TOP KAYIPLARI PAHALIYA MAL OLDU
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, ilk yarıda yaptığı top kayıplarıyla tepki topladı.
Sarı-lacivertli takım ilk yarıda kalesinde 3 gol görürken, bu gollerin 2'si İsmail Yüksek'in top kayıplarıyla geldi.
Öte yandan İsmail, Aston Villa'nın penaltıdan attığı 4. golde penaltıya sebebiyet veren müdahaleyi yaptı.
İSMAİL KARTAL, 70'TE 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 69. dakikada Aston Villa'nın 4-0 öne geçmesinin ardından değişikliğe gitti.
Deneyimli çalıştırıcı, 3 değişiklik birden yaparken, Greenwood'un yerine Nene, Muric'in yerine Lukaku, İsmail Yüksek'in yerine ise Bartuğ Elmaz oyuna dahil edildi.
OĞUZ DİREĞİ GEÇEMEDİ
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Oğuz Aydın, önemli bir pozisyonda direğe takıldı.
İlk yarının sarı-lacivertliler adına en etkili performansına imza atan Oğuz'un 34. dakikadaki şutunda top üst direğe çarparak auta gitti.
GREENWOOD'A İNGİLİZ TRİBÜNLERİNDEN TEPKİ
Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, Aston Villa deplasmanında tepki gördü.
Yıldız oyuncu, topu ayağına her aldığında Aston Villa taraftarı ıslıklarla oyuncuya tepki gösterdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada Aston Villa öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe atışında ön direkte Guendouzi'nin iyi uzaklaştıramadığı top, penaltı noktası civarındaki Manzambi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonra şutunda Skriniar'a çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
15. dakikada sağdan İrfan Can Kahveci'nin ortasında altıpasın solundaki Muric'in kafa vuruşunda, kaleci Suzuki iki hamlede topu kontrol etti.
17. dakikada Oğuz Aydın'ın ara pasında kaleci Suzuki'yle karşı karşıya kalan Muric'in vuruşunda, Suzuki meşin yuvarlağı ayaklarıyla önledi.
31. dakikada Aston Villa ikinci golü buldu. Orta alanda Muric ile İsmail Yüksek'in hatasında araya giren ve topu kazanan Kamara, meşin yuvarlağı ceza yayı sağ çaprazındaki Jackson'a aktardı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda, top ağlara gitti: 2-0.
34. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin pasında soldan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın şutunda, top üst direkten auta çıktı.
39. dakikada Aston Villa farkı 3'e çıkardı. Orta alandaki İsmail Yüksek'in top kaybında Jackson, ceza sahasının sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluştu. Bu futbolcu, uzak direğe doğru yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0.
İlk yarı, Aston Villa'nın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta İrfan Can Kahveci ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Skriniar'ın kafa vuruşunda, kaleci Suzuki topu kontrol etti.
52. dakikada orta alanda topu kapan Mbaye'nin pasında meşin yuvarlakla buluşan McGinn, ceza sahası dışından sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Ederson bu pozisyonda gole izin vermedi.
66. dakikada Aston Villa hızlı çıktı. Greenwood'un kullandığı serbest vuruşta barajdan dönen topu kapan Jackson, savunmanın arkasına sarkan Mbaye'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, Ederson topu önledi.
67. dakikada Aston Villa penaltı kazandı. Mbaye'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Manzambi, İsmail Yüksek'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ivan Kruzliak, penaltı noktasını gösterdi. 68'inci dakikada penaltıda topun başına Barkley geldi. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 4-0.
72. dakikada Aston Villa bir gol daha buldu. Sol kanatta topla buluşan Mbaye, ceza yayı üzerindeki Barkley'e pasını aktardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda Bartuğ'a çarpan top, kaleci Ederson'u kontrpiyede bırakarak köşeden ağlarla buluştu: 5-0.
85. dakikada sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Suzuki meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
90. dakikada fark 6'ya çıktı. Sağ kanatta topla buluşan McGinn, ceza sahasına girip arka direkte boş pozisyondaki Abraham'a pasını aktardı. Bu futbolcu, topu boş kaleye gönderdi: 6-0.
Karşılaşma, Aston Villa'nın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Stat: Villa Park
Hakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor (Slovakya)
Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka, Lindelöf, Pau Torres, Cash, Mbaye (Dk. 79 Garnacho), Manzambi (Dk. 73 Gomes), Barkley (Dk. 83 Goretzka), Kamara (Dk. 73 Alysson), McGinn, Jackson (Dk. 79 Abraham)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, İsmail Yüksek (Dk. 69 Bartuğ Elmaz), Guendouzi, Greenwood (Dk. 69 Nene), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Muric (Dk. 69 Lukaku)
Goller: Dk. 12 Manzambi, Dk. 31 ve 39 Jackson, Dk. 68 (Penaltıdan) ve Dk. 72 Barkley, Dk. 90 Abraham (Aston Villa)
Sarı kartlar: Dk. 42 Guendouzi, Dk. 78 Oğuz Aydın (Fenerbahçe)